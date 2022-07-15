英超熱話｜夏蘭特投曼城 蘇斯克查一句幽默道賀盡顯魔性
撰文：趙子晉
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曾幾何時，艾寧夏蘭特與曼聯無限接近，惟最終未能成事。這名挪威神鋒依然情歸曼徹斯特，卻加盟了曼城，成為新球季的一大焦點。
夏蘭特接受英國《曼徹斯特晚報》訪問時，透露挪威「大師兄」蘇斯克查得知他加盟「藍月亮」後，向他幽默地道賀。
艾寧夏蘭特（Erling Haaland）與蘇斯克查曾經在挪威球會莫迪合作，當「蘇B」執掌曼聯時，有意羅致夏蘭特已是公開的秘密，更曾經邀請對方來投，可惜只聞梯響，最終未能如願。
夏蘭特新球季登陸英超，同樣落戶曼徹斯特，卻是穿上藍色球衣，跟隨父親的步伐加盟曼城。作為挪威「大師兄」的蘇斯克查，亦有恭賀對方，夏蘭特早前接受《曼晚》訪問時透露，蘇斯克查幽默地表示：「祝你在曼徹斯特錯的一方順順利利！（Good luck on going to the wrong side of Manchester）」足見蘇斯克查依然心繫紅魔。
即使蘇斯克查「求愛」不遂，他與夏蘭特依然保持良好關係，兩人不時聯絡，夏蘭特再度為對方送上肯定：「大家都知道，他（蘇斯克查）在我職業生涯有莫大的幫助，他是個十分友善的人。」
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當年效力莫迪﹑在蘇斯克查麾下的夏蘭特，年僅16歲便取得首次一隊上陣機會，除此以外，蘇斯克查不單親自落場教授夏蘭特射門技術，更為他注入射手的思想：任何時刻也要保持冷靜及警覺，每一刻也要準備好，就會更易取得入球。這些東西令夏蘭特畢生受用，令他逐步成長為頂級射手。
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