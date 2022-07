英超熱話｜夏蘭特投曼城　蘇斯克查一句幽默道賀盡顯魔性

曾幾何時,艾寧夏蘭特與曼聯無限接近,惟最終未能成事。這名挪威神鋒依然情歸曼徹斯特,卻加盟了曼城,成為新球季的一大焦點。

夏蘭特接受英國《曼徹斯特晚報》訪問時,透露挪威「大師兄」蘇斯克查得知他加盟「藍月亮」後,向他幽默地道賀。



艾寧夏蘭特(Erling Haaland)與蘇斯克查曾經在挪威球會莫迪合作,當「蘇B」執掌曼聯時,有意羅致夏蘭特已是公開的秘密,更曾經邀請對方來投,可惜只聞梯響,最終未能如願。

夏蘭特新球季登陸英超,同樣落戶曼徹斯特,卻是穿上藍色球衣,跟隨父親的步伐加盟曼城。作為挪威「大師兄」的蘇斯克查,亦有恭賀對方,夏蘭特早前接受《曼晚》訪問時透露,蘇斯克查幽默地表示:「祝你在曼徹斯特錯的一方順順利利!(Good luck on going to the wrong side of Manchester)」足見蘇斯克查依然心繫紅魔。

夏蘭特亮相新兵巡禮 自揭上年對曼城的慘痛經歷

蘇斯克查幽默向夏蘭特道賀,盡顯魔性。(資料圖片/Getty Images)

即使蘇斯克查「求愛」不遂,他與夏蘭特依然保持良好關係,兩人不時聯絡,夏蘭特再度為對方送上肯定:「大家都知道,他(蘇斯克查)在我職業生涯有莫大的幫助,他是個十分友善的人。」

當年效力莫迪﹑在蘇斯克查麾下的夏蘭特,年僅16歲便取得首次一隊上陣機會,除此以外,蘇斯克查不單親自落場教授夏蘭特射門技術,更為他注入射手的思想:任何時刻也要保持冷靜及警覺,每一刻也要準備好,就會更易取得入球。這些東西令夏蘭特畢生受用,令他逐步成長為頂級射手。

