英超熱話｜夏蘭特亮相新兵巡禮　自揭上年對曼城的慘痛經歷

夏蘭特來了！曼城在主場外舉行新兵巡禮，包括夏蘭特在內的3名新兵齊齊亮相，「藍月亮」球迷無比興奮。初來報到，除了入球能力外，他亦以一句說話再「圈粉」，令全場再陷入瘋狂。



衛冕英超的曼城今夏十分積極，先後收購艾寧夏蘭特（Erling Haaland）﹑加雲菲臘斯及門將史堤芬奧迪加（Stefan Ortega Moreno），加上今年初簽入的祖利安艾華利斯（Julian Alvarez），增添4名新兵再衝擊英超冠軍。

曼城正式開操前，先在主場外舉行新兵巡禮，除了菲臘斯因病未有現身，其餘3人皆穿上曼城球衣並展示球衣號碼，與球迷們見面。

夏蘭特仍在長高？ 曼城體測結果連本尊也意外

夏蘭特穿起曼城球衣亮相 盼在哥迪奧拿麾下更上一層樓

曼城舉行新兵巡禮，夏蘭特在內3名新兵內球迷們見面。（Getty Images）

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毫無疑問，夏蘭特必定是眾人焦點，他接過加比爾捷西斯的9號球衣，除了跟隨父親的步伐外，這名挪威神鋒的親身經歷，亦令他更加想加盟曼城，「我上年曾在歐聯與曼城交手，我當時25分鐘無觸球，我更心想：『根度簡你唔好再踢Tiki-Taka啦！』，他們的踢法令我更想加入。」

曼城千方萬計也未能奪得歐聯，夏蘭特與球隊目標一致，直言希望贏得歐聯冠軍。

夏蘭特上季對曼城的慘痛經歷，令他更想加盟。（資料圖片／Getty Images）

夏蘭特的來臨本身已令不少曼城球迷興奮，他在台上的一句說話，更令現場氣氛升溫。當主持人問夏蘭特最期待的對手時，他交出一個全場滿意的答案：「呢個字我唔係好想講，但係係曼聯！」，在場球迷立即起哄，並高呼「City！City！」作回應。

曼聯與曼城除了是同市宿敵，夏蘭特的背景與曼聯已是勢不兩立。夏蘭特父親當年曾經效力「藍月亮」外，之前更是曼聯另一宿敵列斯聯球員，而夏蘭特亦在列斯出生。

夏蘭特一個答案，令全場氣氛再升溫。（Getty Images）

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