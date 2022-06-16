英超熱話︱夏蘭特仍在長高？ 　曼城體測結果連本尊也意外

夏蘭特已成為英超冠軍球隊曼城新一員，身高達1.95米的他，是球壇其中一位最高大的前鋒。不料他日前在藍月亮進行體測期間，竟然發現自己仍在長高！



夏蘭特的曼城體測影片，身高1.95米的他驚覺自己仍在長高。（影片截圖）

21歲的夏蘭特，追隨父親步伐加盟曼城，簽下一紙5年長約。他忙碌地拍下大量照片、影片和接受訪問，當中最吸晴的卻是關於他進行體測時的意外一幕。

連環圖：夏蘭特發現自己仍有得高

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曼城軍醫循例為夏蘭特量度身高，他站在儀器上之後，軍醫叫他大力吸氣一下。完成後，軍醫將結果記錄下來。

夏蘭特走下來，預備進行下一項測試，期間隨口一問度高結果，當他聽到對方回答說：「195.2厘米」時，露出相當震驚的表情，隨即笑着跟攝影師說：「噢嘩，我長高了……差不多1厘米。」這段趣怪的短片，迅間在影片平台TikTok爆紅。

圖輯：夏蘭特成為曼城新一員

艾寧夏蘭特在英國出生，他的父親老夏蘭特正好在21年前由列斯聯加盟曼城。老夏蘭特效力曼城3年間47次上陣，是球隊2001/02球季升上英超的一員。藍月亮自此一直留在頂級聯賽至今，2008年獲阿聯酋王室資金入主下，成為全球最富有球會之一，至今已贏得6次英超冠軍，2次足總盃冠軍和6次聯賽盃冠軍。

球隊新球季最大目標，仍是首度捧起歐聯錦標。這支10億英鎊大軍本身已擁有全英超最豪華陣容，今年夏天買入夏蘭特，加上早前已買入的阿根廷新巨星艾華利斯（Julián Álvarez），顯然希望在名帥哥迪奧拿領軍下，盡攬歐聯及各項比賽冠軍。