轉會動態｜摩連奴曼聯時代第一簽 艾歷拜利為上陣機會或投羅馬
撰文：何偉畧
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意甲老牌球隊羅馬去季打破多年歐洲賽錦標荒，奪得首屆歐協聯冠軍。來季劍指歐霸，更重要是前四，爭取歐聯資格。
主帥摩連奴領導下，羅馬季前積極增兵，策略之一是吸納舊部。傳聞指羅馬增強防守，有意收購曼聯中堅艾歷拜利。
摩連奴早前親自游說保羅戴巴拿，說服他以自由身加盟羅馬。攻力大為增強，防守都要強化。28歲的科特迪瓦國腳拜利，為摩連奴的新目標。
摩連奴曼聯第一簽 去季上陣僅7場
拜利在2016年夏天從維拉利爾轉投曼聯，當時紅魔剛委任摩連奴，拜利遂成摩連奴第一宗收購。拜利在曼聯5季，上陣共113場，可是傷患多，加上紅魔近季亂局不斷，上陣機會愈見減少，去季聯賽連盃賽僅踢了7場。
來到新帥坦赫格治下，拜利在熱身賽不乏表現機會，演出有目共睹。不過，坦赫格的鐵腕風格下，未可肯定能否佔據正選。拜利在曼聯中堅競爭對手眾多，已有隊長哈利馬古尼、華拉尼及域陀連達路夫，新季更有阿積士中堅利辛度馬天尼斯。
意大利著名足球記者Gianluca Di Marzio指，摩連奴有意求購拜利。及後《天空體育》（SkySports）亦報道拜利日內會與坦赫格商討，表明會考慮適合的收購提價。摩連奴早前已邀得舊部尼曼查馬迪故劍重逢，以自由身形式加盟羅馬。
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