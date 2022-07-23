足球熱話｜摩連奴應酬球迷後趕開工　畫風突變見證大事難掩錯愕

羅馬使用摩連奴的方法，除了當教練，還當「證婚人」。

羅馬官方頻道上載短片，摩連奴應一對球迷情侶要求合照，匆匆完成後準備工作，原來好戲在後頭。「老豆」目擊眼前一幕，甚為錯愕。



羅馬去季在摩連奴帶領下，奪得首屆歐協聯冠軍。季前又求仁得仁，親自打電話說服保羅戴巴拿加盟，這名阿根廷前鋒已經現身集訓營。

摩連奴神采飛揚。（INSTAGRAM@officialasroma）

季前備戰，摩連奴盡在掌握。不過，羅馬昨天上載的影片所見，「老豆」似乎球會公關「擺了一道」。事緣操練之前，有一對球迷情侶到練習場地，要求跟摩連奴合照。老豆手執教練板，主動跟二人合照。

合照？好～（影片截圖）

合照過程大約5秒，摩連奴「急急腳」，希望盡快應酬後開工。男球迷邊拉住女球迷，邊叫住摩連奴，但摩連奴似乎不打算理會，望了一眼便繼續注視教練板。男球迷回頭再次向摩連奴示意「咪走住」，摩連奴神情錯愕，才發現「勢色唔對」。

影完相仲唔夠？（影片截圖）

經後方同事提場，摩連奴知道將有大事發生，在場人士要多多配合，終於露出微笑。他忽然成為「兄弟」，見證男球迷發表愛的宣言，跪下向女球迷求婚。「老豆」跟一眾羅馬職員齊鼓掌，見證喜事。

摩連奴沒有攪串party。（影片截圖）

羅馬給予摩連奴驚喜，摩連奴則可能繼續為羅馬球迷帶來驚喜。傳聞摩連奴的擴軍大計未完，下一個目標將是巴黎聖日耳門的棄將韋拿杜姆。

齊鼓掌！（影片截圖）

精於足球轉會消息的記者Fabrizio Romano指，該荷蘭中場雖與PSG尚有兩季合約，但已不在來季計劃，羅馬有興趣借用。