轉會情報｜戴巴拿自由身勢投羅馬簽3年　摩連奴魅力勁過歐聯資格

保羅戴巴拿今夏與祖雲達斯約滿，以自由身離隊，以他的級數，不難找到歐聯球隊落班，但他竟然拒絕了國際米蘭及拿玻里，情傾踢歐霸的羅馬，將與「紅狼」簽約3年，關鍵在於教練摩連奴的電話。



摩連奴及戴巴拿即將合作。（Getty Images）

足球轉會專家羅曼奴（Fabrizio Romano）今日披露，28歲阿根廷前鋒戴巴拿決定以自由身加盟羅馬，接受一份3年合約。羅曼奴指摩連奴是戴巴拿選擇羅馬的關鍵原因，摩帥親自向他解釋計劃，球會亦準備好合約文件，其年薪最高可達600萬歐元。戴巴拿已經搭上私人飛機往葡萄牙接受體測，與在當地集訓的羅馬大隊會合。

摩連奴正帶領羅馬在葡萄牙集訓。（Twitter）

其他意大利傳媒表示，戴巴拿是摩連奴的頭號目標，羅馬已經為說服他加盟努力了40日，最後靠摩連奴上星期的電話，令到戴巴拿作出決定。有另一意媒指摩連奴前後打了兩次電話給戴巴拿，其中第二次在7日前，當中摩連奴有一句話深深打動了對方：「跟我一起，你會贏得金球獎。」

戴巴拿效力祖雲達斯7個球季，今夏以自由身離隊。（Getty Images）

戴巴拿在祖雲達斯各項賽事上陣293場，攻入115球，贏得5次意甲冠軍。倘戴巴拿落實加盟，他將會是羅馬今夏第4名新兵，他們之前從里爾簽入後衛薛基施歷（Zeki Celik），並簽入自由身中場尼曼查馬迪及門將史韋拉（Mile Svilar）。