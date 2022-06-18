足球熱話︱普巴紀錄片證與摩連奴有心病 關係破裂竟源於一張相
撰文：袁志浩
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保羅普巴（Paul Pogba）今夏結束與曼聯6年的賓主關係，第二度離開奧脫福，串流平台亞馬遜日前正式推出普巴記錄片「The Pogmentary」，流出更多絕密內容，包括他與前紅魔主帥摩連奴鬧翻的原因。
普巴跟摩連奴同於2016年來到曼聯，兩人首季合力贏得聯賽盃跟歐霸盃冠軍，不過，普巴在2017年9月受傷，成為他們關係決裂的轉捩點。
「一切從我受傷開始。」普巴透露自己當年到美國邁阿密養傷，有狗仔隊拍到他跟妻子Zulay一起的照片，之後摩連奴竟然將相片傳給普巴經理人、已故的拉奧拿（Mino Raiola）
「我一點都不喜歡他的這個做法。他（摩連奴）說他們在努力工作，而我卻在度假。」這令普巴感到十分不滿，「我問摩連奴，你認真？我受傷了，在這裡卻依然每天訓練3次，你把我想成什麼人？」他強調，這是自己第一次跟教練在相處上出現問題。
普巴跟摩連奴自此有了心病，漸行漸遠，兩人曾經在操練中衝突，被鏡頭拍下，摩帥之後禠奪了普巴在曼聯的副隊長資格、形容他是隊中「病毒」，更暗諷此子於法國國家隊的表現。
摩連奴最終在2018年12月被炒，而普巴則待至今夏約滿離隊。普巴在紀錄片中表示：「如果我明天見到摩連奴，我依然會跟他開玩笑，我對他沒有怨恨。」
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