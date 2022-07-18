足球熱話｜摩連奴大騷右臂新紋身 紀念前無古人成就
撰文：趙子晉
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摩連奴近年收口，不再「去到邊寸到邊」。這名羅馬早前領軍贏得首屆歐協聯錦標，成為史上首名領隊囊括歐洲賽三大錦標，「摩佬」更把這成就化成獨一無二的紋身。
摩連奴（Jose Mourinho）擔任羅馬領隊不足1年，隨即領軍帶來60年來首個歐洲賽錦標，揚威歐洲協會聯賽，成為歷來首名領隊贏得歐聯﹑歐霸及歐協聯3大歐戰錦標。
摩連奴贏得歐協聯後，被羅馬球迷的氣氛打動，所以決定以紋身作好好留念。摩連奴近年收口，不再語不驚人誓不休，作為「Special One」，紋身都要夠特別。
摩連奴難得取得前無古人的成就，深思熟慮後，在社交網站公開自己的紋身設計，把歐聯﹑歐霸及歐協聯獎盃拼湊而成，因為他是球壇唯一創下這成就，暗地裏把「寸味」藏在紋身中。介紹紋身後，摩連奴把實體圖同樣上載至社交網站，他把紋身紋在右臂接近肩膀位置。
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