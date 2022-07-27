授勳2022︱香港單車界4人獲嘉許　總教練沈金康得銀紫荊星章

在政府最新一份授勳名單中，香港單車界有4人獲嘉許。香港單車隊總教練沈金康與運動員李慧詩，兩師徒一起獲授銀紫荊星章。沈金康表示，培養運動員為港爭光，在國際比賽爭金奪銀，只是他作為教練的應有本份。另外，單車總會主席梁鴻德獲榮譽勳章，而全運會公路單車金牌李思穎就獲得行政長官社區服務獎狀。



李慧詩獲授銀紫荊星章 寄望運動員精神繼續影響社會

政府表揚沈金康自1994年起擔任香港單車隊總教練，對精英培訓和香港單車運動發展，貢獻尤多，而且在他的指導下，單車隊過去二十多年在不同大型賽事中取得驕人的成績，包括在奧運會奪得兩面銅牌，以及在去年全運會取得兩金兩銅的佳績。

沈金康帶領香港單車隊屢獲殊榮。（資料圖片/李澤彤攝）

沈金康得悉獲銀紫荊星章後表示：「我在日本伊豆參加日本盃賽，接到獲銀紫荊星章的消息，十分激動。」

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沈金康續表示：「作為一名單車教練，我的工作是平凡的，培養運動員在國際賽場爭金奪銀，為香港爭光，是每位教練工作應該盡的責任。比賽成績的獲得，主要是運動員們的艱苦訓練，付出了常人難於忍受的代價。運動員的努力，運動員追求理想的激情，激勵着我和教練團隊，我們同心協力，帶領着領員一起奮鬥。」

「我深切的感受到，銀紫荊星章真正的獲得者應該屬於工作在第一線的教練團隊、按摩師、機械師、科研人員，以及香港單車總會、香港體育學院同事和關注香港單車運動發展、關注運動員成長的單車運動愛好者和廣大市民。同時獲得銀紫荊星章的榮譽，也應該屬於培養孩子成為單車運動員，支持鼓勵自己孩子參加單車運動的家長們。」他感謝政府及各界對單車運動的支持，會帶領港隊在明年杭州亞運爭取更大的榮譽。

香港單車總會主席梁鴻德獲頒授榮譽勳章。（資料圖片/高詩琦攝）

另外，單車總會主席梁鴻德獲表揚致力在香港推廣和發展單車運動，貢獻良多。他得悉獲頒授榮譽勳章後歸功背後團隊的支持，包括執行委會及秘書處同事，並表示單車總會未來會努力舉辦更多大型項目及比賽。