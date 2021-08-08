李慧詩奧運奪銅｜沈金康盛讚愛徒非常努力　感謝港人支持李慧詩

「女車神」李慧詩在奧運煞科日（8日）出戰爭先賽4強，落敗後轉戰銅牌賽，不負眾望擊敗德國車手軒絲（Emma Hinze），成為香港首個分別在兩屆奧運奪得獎牌的運動員，個人累積三屆奧運兩面銅牌。

賽後總教練沈金康大讚愛徒表現，認為她在壓力下爭得一面銅牌已很不容易。

01體育記者高詩琦、楊宇翹 靜岡縣伊豆單車館直擊



李慧詩在伊豆單車館奮戰5天，曾跌入復活賽驚險晉級，終在閉幕日拚得一面爭先賽銅牌，這是港隊今屆第六面獎牌。矢志奪得兩面獎牌的李慧詩坦言：「實現了一半願望。」

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李慧詩曾創20月連勝紀錄 一分鐘了解鬥智鬥力的爭先賽

李慧詩在四強負予史達莉高娃失爭金機會，沈金康表示戰術失誤。（高詩琦攝）

「不好意思，沒有拿更好的顏色，但是李慧詩盡了努力。」單車隊總教練沈金康甫到採訪區便對等候的記者致歉。

就如李慧詩所言，來到個人第3屆奧運會，港人都把目光放到她身上，肩上是兩面金牌的壓力。沈金康坦言李慧詩盡力了，「奧運比賽千變萬化，在千變萬化當中，她能勇敢的面對，最後能夠取得一面銅牌，我認為是非常不容易」。

沈金康認為李慧詩比以往成熟。（高詩琦攝）

沈金康坦言「女車神」李慧詩的壓力非常大，特別是在疫情爆發後，已有近一年半時間未有在國際賽事上陣，「這種壓力是環境和氣氛產生的，疫情下不能正常進行熱身賽，以往她能在世界賽、世界盃釋放壓力，她今屆的壓力來自不明白對手的能力，我們也安排了很多輔導」。沈教練表示沒有對李慧詩說明一定要取得獎牌，「表現自己的能力就可以了」。

李慧詩以一面銅牌完成東京奧運之旅。（高詩琦攝）

4強對烏克蘭求勝心切

今屆奧運對手實力接近，李慧詩在銅牌戰擊敗德國勁敵軒絲（Emma Hinze），沈教練表示花了很多時間研究和部署：「軒絲是李慧詩在上屆世錦賽唯一輸的車手，我們假定在奧運決賽對上她該怎麼處理，針對她很深入的研究，用的戰術、方法也是正確的。」

李慧詩爭先賽4強。（高詩琦攝）

東京奧運直擊．李慧詩爭先賽｜女車神4強失利 力爭銅牌謝幕

然而在4強不敵烏克蘭女將史達莉高娃（Olena Starikova）而無緣決賽，他坦言史達莉高娃在今屆的表現，令李慧詩感到壓力，未能展現和實行戰術：「我們較少跟她對賽，昨晚也做了專門部署，但李慧詩今天求勝心切，提前了發動進攻，就中了烏克蘭的後面超越戰術。」沈教練指這也不能責怪李慧詩：「因為李慧詩以前是贏她的，她用了以前的戰術。」

【李慧詩爭先賽四強】：（按圖放大）

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李慧詩最後不負眾望，以一面銅牌謝幕。（高詩琦攝）

加上倫敦奧運的競輪賽銅牌，Sarah以兩面銅牌成為香港首個分別在兩屆奧運奪得獎牌的運動員，沈教練功不可沒，他感謝香港人一直支持李慧詩與單車隊：「感謝香港給我機會，讓我在單車發展當中體現自己價值，也讓我看到年輕人勇敢、奮發去進步。這樣的精神，單車發展會愈來愈好的。」

女子全能賽方面，港將逄瑤出戰捕捉賽「炒車」未能完成，得到第13名，其後配速賽、淘汰賽，分別得到19名、16名，去到最後一項記分賽未能完成。各項相加後，最終她以總排名第18完成今屆奧運。逄瑤賽後坦言成績比預期中差一點：「但是真的盡了全力，感受到奧運會的魅力，吸收到寶貴經驗。」

完成奧運的單車隊將直接出發往上海備戰全運會。

李慧詩相隔9年再踏上奧運頒獎台。（高詩琦攝）

李慧詩相隔9年奪銅：（按圖放大）

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