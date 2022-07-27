李慧詩獲授銀紫荊星章　寄望運動員精神繼續影響社會︱授勳2022

「牛下女車神」李慧詩在政府公布新一期授勳名單中，獲授銀紫荊星章。身在日本準備比賽的李慧詩感謝政府對運動員的支持及肯定，她希望運動員精神可以繼續影響社會，為大家帶來正能量。



李慧詩在去年東京奧運的場地單車爭先賽奪得銅牌，也是她個人單車生涯第二面奧運獎牌，成為港隊首位在兩屆奧運奪牌的運動員。她在2012年倫敦奧運競輪賽也贏過銅牌。

銀紫荊星章：李慧詩在倫敦奧運及東京奧運，各得一銅。（Getty Images）

身在日本備戰比賽的李慧詩，得悉獲授勳後表示：「首先想多謝政府對運動員的支持及肯定，亦多謝奧委會、體院及總會的工作人員，在3屆奧運會對我的照顧及幫助，希望運動員精神可以繼續影響這個社會，帶給大家正能量。大家都要加油！」

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另外，香港單車隊的李思穎也獲得到行政長官社區服務獎狀。她感謝教練及隊友，「如果沒有教練及隊友的支持及配合，沒有可能在全運會成功及得獎，亦希望未來有更多更好的成績。」李思穎在去年全運會贏得女子公路個人賽金牌。

全運會：李思穎奪得公路單車女子個人賽金牌。（全運會）

政府發言人說：「前任行政長官林鄭月娥衷心感謝所有得獎人士對香港作出的貢獻，並希望他們繼續在其範疇盡展所長、服務社會。她對今年授勳名單上有超過30人來自體育界，表揚香港運動員和教練在2020東京奧運會和殘疾人奧運會及其他主要運動賽事中取得空前佳績，感到特別高興。」