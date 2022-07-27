張家朗何詩蓓李慧詩獲銀紫荊星章　逾三十東奧殘奧得獎者獲授勳

政府公布新一期授勳名單。香港代表在去年東京奧運及殘奧創出佳績，多名運動員及教練榜上有名。

體育界人士中，共有4人獲頒銀紫荊星章，包括張家朗、何詩蓓、李慧詩及單車隊總教練沈金康。



港隊在東京奧運共奪1金2銀3銅，男子花劍金牌得主張家朗、兩面游泳銀牌得主何詩蓓、場地單車爭先賽銅牌得主李慧詩，同獲頒銀紫荊星章。

銀紫荊星章：張家朗為首位港隊男將，奪得奧運金牌。（Getty Images）

張家朗首位港隊金牌男將 何詩蓓奧運大項零的突破

政府公告指，張家朗自2012年代表港隊參加劍擊比賽，成績驕人，成為歷來首位奪得奧運金牌的港隊男運動員。何詩蓓在奧運100米自由泳及200米自由泳奪銀並破亞洲紀錄，為香港首奪奧運游泳獎牌。

銀紫荊星章：何詩蓓兩奪東奧游泳銀牌，港隊運動首次登上奧運大項的頒獎台。（Getty Images）

李慧詩沈金康 單車隊師徒齊獲勳

李慧詩繼2012年倫敦奧運競輪銅牌後再次登上頒獎台，成為港隊首位在兩屆奧運奪牌的運動員。

銀紫荊星章：李慧詩在倫敦奧運及東京奧運，各得一銅。（Getty Images）

單車隊教練沈金康在過去廿多年帶領單車隊創下上佳成績，包括奧運及全運，亦獲頒銀紫荊星章。

沈金康帶領單車隊屢獲殊榮。（資料圖片；李澤彤攝）

梁育榮獲銅紫荊星章 硬地滾球五朝元老

3人獲頒銅紫荊星章，包括劍擊隊總教練鄭兆康、賽艇協會創辦人兼會長鄧勵（Michael Scott TANNER）及港隊殘奧硬地滾球代表梁育榮。他在5屆殘奧會共奪6面獎牌，包括去年東京殘奧的1銀1銅，決心和毅力成為青年和傷健人士的模範。

梁育榮是五朝元老，屢獲獎牌，展現無比毅力。（資料圖片／香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會）

奧運功臣 運動員教練獲榮譽勳章

其他在去年東奧奪得佳績的運動員，都獲頒榮譽勳章，名單包括乒乓女團銅牌的李皓晴、杜凱琹及蘇慧音，空手道女子個人形銅牌得主劉慕裳，殘奧夥拍梁育榮奪得硬地滾球雙人賽的劉慧恩、黃君恒，輪椅羽球單打銅牌得主陳浩源，及女乒銅牌得主王婷莛。

港乒女團成員李皓晴（左起）、杜凱琹及蘇慧音合作，在東京奧運奪銅。（資料圖片／楊宇翹攝）

運動員創佳績，教練功不可沒。多名教練獲頒榮譽勳章，包括乒乓隊總教練陳江華、泳隊總教練陳劍虹、何詩蓓的教練Richard William BISHOP、花劍隊教練Gregory KOENIG（Greg）、空手道隊總教練William Nicholas THOMAS、殘羽隊教練劉南銘、殘乒隊教練陳栩及硬地滾球教練郭克榮。

劉慕裳在空手道個人形得銅牌。（資料圖片／楊宇翹攝）

授勳名單因本年適逢回歸25周年，政府為籌備慶祝活動而延後公布。前任特首林鄭月娥對今年授勳名單上有逾三十名體育界人士感到特別高興，「表揚香港運動員和教練在2020東京奧運會和殘疾人奧運會及其他主要運動賽事中取得空前佳績」。