田徑世錦賽｜古巴鐵餅冠軍歸國途中失蹤　本年多名運動員逃走

世界田徑錦標賽剛剛於美國結束，古巴體育部證實有3名隊員在歸國期間失蹤，當中包括奧運得獎選手。



《法新社》報道，失蹤者包括女子鐵餅雅美佩雷斯（Yaime Pérez）。這位31歲運動員在2019年世界賽奪金，去年東奧亦得到銅牌，今回賽事卻失準得第7。她完成賽事後隨隊返國，在邁亞密轉機之前失蹤。同時，一名物理治療師亦不知所蹤。

（Getty Images）

此外，19歲標槍運動員波拉（Yiselena Ballar）早前隨隊赴俄勒岡州參加世界賽，亦在邁亞密轉機途中離隊。古巴體育部證實3人失蹤，批評他們嚴重違反紀律。古巴在田徑界頗具競爭力，出產不少世界級好手。惟今回世界賽派出14人參賽，空手而回，為歷來最差成績。

費蘭度佐治（右）已離開古巴。（Getty Images）

古巴運動員近期一再傳出擅自離隊，或退出國家隊的新聞，當中不少是大賽得獎的運動員。男子皮划艇（獨木舟）金牌得主費蘭度佐治（Fernando Jorge），已逃到墨西哥。古巴的體育官員曾公開指斥該些運動員離開古巴，全為了錢。有分析指古巴面對環球疫情，加上長年受美國制裁，經濟環境惡劣，不少運動員趁外出訓練或參賽，乘機逃走。