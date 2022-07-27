田徑｜巴黎奧運賽制改革 踢走「細q」改復活賽 奪金最多要跑4場
撰文：葉詩敏
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日前世界田聯（World Athletics）公布2024年巴黎奧運新賽制，焦點項目的200米到1500米徑賽項目，將實施「復活賽制」以爭逐晉級席位，取代目前使用的「最佳成績」（細q）方式。
國際田徑賽事取決晉級名額，是由初賽各組定出前數名的選手，俗稱「大Q」；其餘不足額的人數，就會從未能在初賽晉級的所有選手中，取成績最佳者晉身準決賽，一般稱為「細q」。
然而，這個行之多年的賽制，將在巴黎奧運被改變。
據世界田徑總會宣布，「細q」制將改由「復活賽制」取代。這意味在田徑200米至1500米的項目中，除了在初賽直接取得資格晉級的選手外，餘下選手將會多跑一場「復活賽」爭奪晉級，在巴黎奧運選手在奪金之前，最多可能要跑4場賽事（初賽、復活賽、準決賽、決賽）。
世界田聯主席高爾（Sebastian Coe）在聲明中提到，經過與運動員及轉播單位諮詢後，相信這項新賽制能提升觀眾的期待，也讓田徑選手在奧運期間獲得更多的曝光機會。
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