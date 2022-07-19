田徑世錦賽｜中華台北選手跑全馬後確診 早已不適提一原因辯解
撰文：楊宇翹
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世界田徑錦標賽馬拉松賽事，在香港時間今晨（19日）完結，香港代表姚潔貞終以2小時43分13秒完賽，名列第29位。
惟在她身後兩名、第31名衝線的中華台北選手曹純玉，卻在完賽後才發現核酸檢測呈陽性，這意味這名選手很大機會在確診狀態下作賽。
中華台北選手曹純玉，以本季最佳時間的2小時47分02秒，完成42.195公里賽事，在40名選手排名第31名。此成績也締造台灣在世錦賽女子馬拉松最佳紀錄。
據了解，曹純玉賽前感到不適，惟誤以為是經期導致體溫上升，因此照樣出賽，她跑到尾段時，身體亦有些異狀。
賽後她因體溫過高送院治理，誰料到檢查後，卻被驗出確診新冠肺炎。這意味這名選手很大機會在確診狀態下完成賽事，依當地規定，她得留在美國先隔離5天才能返台。
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