田徑世錦賽︱美國交棒又甩轆　男子4x100接力加拿大驚喜奪金

世界田徑錦標賽男子4x100米接力決賽爆出半冷門，加拿大擊敗大熱門美國贏得金牌，時隔25年再度在大賽封王。

楓葉國接力隊對上一次揚威國際大賽，已經要數到1997年世錦賽，至於對上一次在美國國土封王，則是在1996年阿特蘭大奧運。



加拿大最後一棒迪加斯（Andre de Grasse）力壓美國選手率先衝線。（Getty Images）

今屆田徑世錦賽在美國俄勒岡上演，美國一眾短跑男將在主場發揮出色，早前已包辦100米及200米金、銀、銅牌，4x100米接力金牌似乎已是囊中物，就算百米飛人卻利（Fred Kerley）因傷退賽，他們仍是奪標大熱門。

賽場上盡是「USA，USA，USA」的打氣聲，出乎主場觀眾意料，率先衝線的並非美國隊，而是他們身旁的加拿大隊。屢次在大賽出現低級失誤的美國隊，再次敗給自己，3次交接棒之中有兩次犯錯——第一棒高文（Christian Coleman）交給第二棒尼爾斯（Noah Lyles）時並不暢順，第三棒賀爾（Elijah Hall）交給最後一棒巴斯（Marvin Bracy）時同樣有困難。

加拿大四將把握住對手些微犯錯的機會，布朗（ Aaron Brown）、比歷克（Jerome Blake）、洛尼（Brendon Rodney）和迪加斯（Andre De Grasse） 跑出生涯最佳一仗，以37.48秒創下今季最快時間和加拿大紀錄奪金，美國隊以37.55秒屈居亞軍，英國以37.83秒得第三。

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這是繼1997年世錦賽後，加拿大時隔四分一世紀首次在大賽贏得男子4x100米接力金牌。負責最後一棒的迪加斯賽後說這場勝利意義非凡：「我們已經講過數年時間，由去年奧運，到今次在這裏終於做到實在太好了。這兒有很多加拿大支持者，幾乎就像有主場之利一樣。」

東京奧運男子4x100米接力，美國隊爆冷初賽出局，決賽中意大利在百米飛人積及斯領軍封王，英國原為亞軍，加拿大得銅牌。及後因英國其中一棒跑手CJ Ujah服禁藥被取消資格，加拿大獲提升至銀牌，中國隊遞補得銅牌。今屆世錦賽積及斯因傷退賽，意大利未能晉級決賽，美國隊原本希望趁主場之利一雪前恥，卻敵不過東京奧運原班人腳應戰的加拿大隊。