田徑世錦賽︱澳洲跳高女神自高峰到引退再登頂　拒絕放棄成就歷史

今屆世界田徑錦標賽之前，澳洲從未試過在跳高項目贏得金牌。26歲女將柏特臣（Eleanor Patterson）一躍2.02米，追平大洋洲紀錄封后，成為歷史第一人。

17歲當上世少冠軍，18歲稱霸英聯邦運動會，持續攀上頂峰看似必然，事實卻非如此。一段孽緣，一度退役，以為夢想已經遠去之際，他咬緊牙關，拒絕放棄，遇上伯樂史超活（Alex Stewart），千錘百鍊之後終於登上頂峰。



澳洲女將柏特臣成為當地歷來首位跳高世界冠軍。 （Getty Images）

8歲那年，柏特臣去朋友家留宿之後，陪對方一起到少年田徑隊練習，自此愛上跳高。住在一個只有5000人口的小鎮Leongatha，每天只能草地上練習。在小學老師鼓勵，加上鄰鎮中距離跑手麥禮特（Kaila McKnight）代表澳洲出戰2012倫敦奧運，令柏特臣相信自己一樣可以做得到。

13歲那年，他已贏得全國冠軍，繼而在2013年贏得少年組世界冠軍，同年跳出1.96米，打破U18世界紀錄。一年後的英聯邦運動會，以18歲之齡封后，成為全國期待的跳高界明日之星。跳高並非澳洲傳統強項，多年來從未有過運動員贏得世界冠軍，面對壓力和期望，柏特臣崩潰了。

成為世少冠軍再在英聯邦奪金，柏特臣成為澳洲田徑界天之驕女。（Getty Images）

由夢碎到一線生機

2016里約熱內盧奧運，他未能晉級決賽，繼而在2017年落選世錦賽名單。身為上屆冠軍，2018年英聯邦運動會由澳洲主辦，柏特臣卻落選大軍名單。這個時候，他離開了田徑場。「我沒有到田徑場一年，沒有到健身室超過一年，當時夢想在多方面而言已經幻滅。」

「從來未試過這樣，我坐在梳化上，夢想已經死亡，消失。」快要放棄的時候，他內心彷彿有股聲音，「我仲未玩完，我知道自己仍有很大潛能。」轉捩點是數個月後著名跳高教練史超活（Alex Stewart）的一通電話。即使在名帥下重投訓練，更換教練，搬到悉尼受訓，一切並不容易，「全新訓練計劃，全新訓練模式，我的身體從失敗和嘗試之中，歷盡受傷和痛楚。」

柏特臣曾一度退出田徑場，以為夢想已經幻滅。（Instagram）

世錦賽火鳳凰重生

跳高是一項特別的運動，投入和輸出不一定成正比，「我間中能做出好成績，但其實直到今年才做到發揮穩定。」他花上兩年時間砍掉重練，終於進入收成期，身體不一定承受得住，他承認，今次世錦賽是負傷上陣。

2020年跳出1.99米新澳洲紀錄，東京奧運晉級決賽以1.96米得第五，種種跡象顯示他正在復甦。俄羅斯入侵烏克蘭，令當地選手遭禁賽，跳高女王拉絲堅妮（Mariya Lasitskene）缺陣之下，今年3月世界室內田徑錦標賽，他跳出2米刷新澳洲紀錄，僅負烏克蘭女將馬胡珠（Yaroslava Mahuchikh）得到銀牌，今屆世錦賽似乎也是他與馬胡珠二人之爭，實際戰情並非如此，他一度陷入出局邊緣。

1.98米試跳的時候，他首跳失敗，另外3位選手已越過這高度，將他擠落第四位，換言之，如果跳不過這高度，肯定獎牌無望。第二跳同樣失敗，全世界等待他第三跳，壓力之大可想而知。一躍而過之後，一向冷靜的他也罕有地激動大叫。

接下來他在第二次試跳越過2米，追平他創下的澳洲紀錄，繼而在2.02米，首跳便清脆過關。即使馬胡珠同樣跳出2.02米，由於他在第二次試跳才通過，因此金牌落在柏特臣手上。身披澳洲國旗，柏特臣忘情大叫，大力吐出積壓多年的一口烏氣。

身扳澳洲國旗的柏特臣忘情大叫。（Getty Images）

「我知道，我可以跳出好成績。我相信我能夠成為頂級選手……這是一個屬於我的地方。我命中注定要跟史超活合作，命中注定我會到悉尼，命中注定我會被這些人包圍。」

澳洲體育主播李察臣（Jason Richardson）三言兩語精簡形容柏特臣的經歷，「一個了不起的故事——古怪的少年，贏得世界冠軍，陷入一段孽緣，如此年輕便退出跳高運動。史超活一通電話，讓他重返田徑場。奧運決賽，室內田徑錦標賽銀牌，如今成為世界冠軍。」

這是一個關於相信自己，永不放棄的真實故事。