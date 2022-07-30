何澤堯日本客串首天開齋　處子戰落樓無礙尾場直路殺出重圍｜賽馬

香港騎師何澤堯在暑假到日本客串，今天（30日）首次上陣，低開高收。

「何騎手」在新潟馬場首次出賽，未跑先「落樓」，戰至全日最後一場賽事，發揮騎術與膽識，後上獲勝，取得首場頭馬。



何澤堯（日文名字：チャクイウ．ホー）今夏獲日本練馬師安田隆行保薦，獲日本中央競馬會（JRA）批出一個月短期牌照，為首位華人騎師在日本短期客串。

何澤堯日前操練（twitter/日刊體育）

新潟首上陣策7駒 處子戰即遇「扭計馬」

何澤堯今午出戰7場賽事，當地第2場賽事首次上陣，但未出跑道先嘗落樓之苦，其座騎在亮相圈「扭計」把他拋下。幸而馬匹正在站立，且他抓着韁繩，就算背部著地，也未有受傷。不過，他的日本處子戰，包尾而回。

何澤堯首匹座騎發火，令他落樓，幸無大礙。（twitter／競馬エイト）

全日7匹座騎中，大多為不被外界看好的冷門，亦有兩匹馬為次熱門。何澤堯在首6仗均三甲不入，戰至全日最後的第12場，終於打響頭炮。

最後四百米，何澤堯的座騎仍在後方，障礙重重。（影片截圖）

尾場直路賽開齋 馬群中突圍而出

他在一場3歲以上1勝馬匹賽策騎次熱門「風谷彩花」（カゼノタニノアヤカ／Kazenotanino Ayaka）出戰1000米直路賽，座騎正是由安田訓練。自靠近看台的17檔出閘，何澤堯把座騎留在後方，尚餘400米左右落後領先馬匹約5馬位，開始催策。前方馬匹一層又一層，他邊推騎邊移向中央，穿插上前，在最後200米望空，全力衝刺。尚餘100米左右，人馬透出，直奔終點，以四分之三馬位獲勝。

突圍而出！（影片截圖）

首日上陣開齋，何澤堯以日語表示感謝。他稱藉着策騎安田訓練的馬匹開齋，格外興奮，又盛讚日本賽馬水準高，愛好者眾，相當吸引，感謝馬迷支持。

賀！何澤堯日本初勝利。（ twitter/kazoomi5150）

「唯獨愛你」打開日本市場 明爭三級賽

何澤堯因策騎香港馬王「金鎗六十」，加上曾在港策騎日本馬「唯獨愛你」（ラヴズオンリーユー／Loves Only You）勝出女皇杯，為日本馬迷認識。他明天繼續在新潟上陣，出戰4場賽事，包括策騎「錫蘭古都」（アヌラーダプラ／Anuradhapura）出戰三級賽朱鷺夏季短途賽（アイビスサマーダッシュ）1000米直路賽。座騎去年8月勝出表列賽後養傷至今。