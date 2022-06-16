賽馬｜何澤堯暑假赴日本客串　華人騎師首獲JRA發牌有機會爭G2

香港馬季有「唞暑」，暑假時一些騎師會赴外地，申請短期上陣。日本今夏，將首次有華人騎師客串。

日本媒體報道，策騎「金鎗六十」的華人騎師何澤堯，獲日本中央競馬會（JRA）發出短期策騎牌照，為期一個月。



日媒《日刊體育》報道，32歲的何澤堯獲JRA發出短期牌照，7月30日至8月28日在日本上陣，合共10個賽事日。該段時期不屬JRA的大賽期，在新潟、小倉及札幌馬場舉行賽事，為大城市外，規模相對較小的「地區」（Local／ローカル）馬場。

唯獨愛你為何澤堯奪得一級賽女皇盃。（資料圖片／香港賽馬會）

何澤堯料在客串期最後兩天，出戰札幌馬場舉行的騎師邀請賽。此外，賽期內有多場三級賽，唯一的二級賽為8月21日的札幌記念，沒有一級賽舉行。

金鎗六十取消征日，何澤堯則有機會在東瀛獻技。（資料圖片／香港賽馬會）

日本馬圈對何澤堯並不陌生，因為他曾為日本馬建功。去年4月疫情仍嚴峻，日本馬匹「唯獨愛你」（Loves only you／ラヴズオンリーユー）來港出戰國際一級賽女皇盃，安排何澤堯壓陣，這次港日合作取得勝利。何澤堯在訪問中亦提到該次合作：「策騎『唯獨愛你』，讓我的夢想變得遠大。去年因為疫情，無法成行，今次可以來日，相當興奮。」

港日合作成功，何澤堯的名字衝出香港。（資料圖片／香港賽馬會）

JRA對申請短期策騎牌照的條件，主要為在所屬地區的成績榜前列分子。以香港為策騎基地的騎師，過去亦有在暑假申請到日本短期策騎，例如潘頓、田泰安等。何澤堯是首個華人騎師，獲JRA發出此牌照。