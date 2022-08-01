轉會動態｜迪莊去向更新 英超雙雄拗手瓜 曼聯或幫巴塞支付欠薪
撰文：楊宇翹
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曼聯今夏頭號收購目標法蘭基迪莊（Frenkie De Jong），轉會進度膠着。今日《每日體育報》續更新這名巴塞隆拿球員狀況，並指現階段英超兩大球會正在爭持當中。
據《每日體育報》報道，曼聯願意為簽下迪莊，不但與巴塞達成了總價8500萬歐元的協議，且亦更新了另一條件滿足迪莊。
曼聯即將給他45萬歐元周薪，成為隊中收入最高的球員之一，此外還承諾支付他巴塞欠薪的1600萬歐元。
不過同一時間，車路士已確認將追求迪莊，且即將送上一份報價。據指巴塞高層和車路士班主托德波利（Todd Boehly），於會談上有共識，只要轉會費達成協議，車路士就會放行艾斯比利古達（Cesar Azpilicueta）及阿朗素（Marcos Alonso），迪莊則加盟藍軍。
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