曼聯季前賽｜坦赫格讚一中場做到迪莊作用　訓練進度唔會等埋C朗

曼聯周末傍晚將在澳洲珀斯出戰第4場季前賽，面對英超球隊阿士東維拉。領隊坦赫格今日舉行記者會，談及球員表現及C朗的狀況。



曼聯主帥坦赫格（中）領軍訪澳洲。（Getty Images）

曼聯的澳洲之旅來到尾聲，但C朗歸期未定，有記者追問這位葡萄牙前鋒何時歸隊。坦赫格表示沒有新進展更新，他說：「跟上星期一樣。當然，憂慮並非最適合的形容詞。我專注於在這裏的球員，他們都踢得好好，大家狀態理想。我傾向專注目前，我不能等待他，之後會跟他好好融合。」盛傳C朗要求離隊，但未找到下家，而他就以家庭原因向曼聯請假，缺席開季及季前賽。

曼聯開操以來，C朗都未歸隊。（Getty Images）

有記者問到曼聯是否需要簽入新前鋒，坦赫格說：「如果你想成功，這是很重要的，球季實在漫長。這是原因，比賽的數量。你需要更多進攻球員，但我們還有時間去填補。我們在中場簽了艾歷臣，我們都很滿意，而且我很滿意目前中場及進攻的表現。不過，我知道這季會有很多比賽，有世界盃，所以我們要更多的人手。」一直有傳曼聯正斟介阿積士前鋒安東尼。

坦赫格出席賽前記者會。（Getty Images）

曼聯上場以3：1擊敗水晶宮，前線三叉戟安東尼馬迪爾、拉舒福特及查頓辛祖各建一功，季前賽3連勝。坦赫格大讚3人的配合，他說：「他們夾得好好，這是作為領隊的幸福。他們皆能製造威脅，都是球隊的武器，我們需要變得更強。」

在季前賽，隊長哈利馬古尼被球迷狂噓，相信是因為球迷不滿他上季的表現。對於球迷的噓聲，坦赫格說：「我都有聽到，但如果你踢得好，自然會消失。」

馬古尼在季前賽被噓。（Getty Images）

坦赫格稱讚費特的表現：「目前他擔任連接者的角色，由守轉攻，做得幾好。我很滿意他的表現，還他的改善。我認為他甚至可以踢得更好，我全力支持他。他用鬥志為球隊帶來能量。」傳曼聯目標法蘭基迪莊正是一位頂級的由守轉攻球員，若果曼聯最終未能收購到他，相信坦赫格就要倚重費特。

另外，網上流傳一條曼聯在珀斯操練的片段，見到坦赫格爆粗，大罵中場小將伊巴爾（Zidane Iqbal）做不好他要求的動作。當時這位荷蘭主帥大喝：「保持皮球在地面。施丹！保持控球呀！垃圾！」