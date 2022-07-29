英超｜曼聯公布兩新兵號碼 21號懸空有玄機 新主人或非迪莊？
撰文：趙子晉
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曼聯公布兩名新兵的號碼，利辛度馬天尼斯與基斯甸艾歷臣分別接過6號及14球衣，「曼迷」可以準備印新球衣了。值得一提的是，曼聯一個球衣號碼依然懸空，難道對法蘭基迪莊的交易有啟示？
繼馬拉西亞（Tyrell Malacia）後，利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）及基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）先後加盟。
曼聯日前公布兩名新兵的球衣號碼，馬天尼斯將接過普巴的6號球衣。艾歷臣效力熱刺披起23號球衣，惟如今球衣主人是勞基梳爾，反而上季在賓福特穿上的21號球衣，在曼聯懸空。這名丹麥中場反而成為14號球衣的新主人。
艾歷臣沒有選擇21號，是他個人意願，還是另有玄機。曼聯的21號球衣依然懸空，難道是為了法蘭基迪莊而「Hold住先」？
法蘭基迪莊﹑巴塞隆拿與曼聯這宗交易依然拉鋸，各持己見，加上英媒透露若迪莊登陸英超的話，他將加盟車路士，而非曼聯。曼聯如今留起21號球衣，可能只是做定準備，最終也可能是無疾而終。
為免等完「得個桔」，曼聯已有兩手準備，意媒《Il Messaggero》指曼聯即將以4200萬鎊收購拉素中場米連高域沙域（Sergej Milinkovic-Savic）。這名27歲的塞爾維亞中場早已傳與曼聯扯上關係，惟一直只聞梯響。
有趣的是，米連高域沙域效力拉素多年也是穿21號球衣，難道他才是真正的21號球衣主人？
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