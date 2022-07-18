英超熱話｜迪莊讚好留言間接向巴塞表不滿　曼聯未死心有原因

社交網站，危機四伏，球星們的一舉一動亦被監視，就如曼聯隊長哈利馬古尼一不小心「Like錯Post」，引起軒然大波。同時，「識用都可以好好用」，法蘭基迪莊在一名球迷的留言下讚好，其後立即「彈弓手」，究竟是有心或是無意？



社交網站猶如公海，一言一行也有無數人監視，小如一個讚好亦會被放大。早前一個關於C朗減人工的發文，曼聯隊長哈利馬古尼（Harry Maguire）「先Like為敬」，其後立即取消讚好，並解釋純粹錯手「撳錯掣」。

哈利馬古尼讚好C朗減薪報道辯稱按錯 無歐聯全隊減薪25%

馬古尼的失誤延至網上世界。（資料圖片／Getty Images）

「撳錯掣」事件老是常出現，近日轉會事宜陷入拉鋸的法蘭基迪莊（Frenkie de Jong），透過社交網站公開對巴塞處理的手法表態。一名網民在Instagram留言稱「我不喜歡巴塞處理迪莊轉會的方式」，這名荷蘭中場其後在這留言按下讚好，其後隨即「彈弓手」取消。

有心或無意，就只得迪莊本人才知道。不過，巴塞近日在轉會市場十分活躍，接連簽入拉芬夏及利雲度夫斯基，並需要支付一定的轉會費。眼見球隊有錢買人，卻無錢出糧，迪莊不滿在所難免。

迪莊在球迷留言下讚好，其後隨即取消。（Twitter截圖）

曼聯求購迪莊等到閂窗都等

迪莊在轉會曼聯一事陷入膠著，即使早前傳出兩間球會已就轉會費達成共識，但迪莊卻「唔願走」，因為他希望收回應得的薪金。

迪莊經理人早前公開呼籲曼聯「死咗條心」，曼聯依然死心不息，英國《鏡報》指曼聯就算等到轉會窗最後一天也要等，原來迪莊經理人的立場是權宜之計。

根據《鏡報》引述親迪莊人士，指其實曼聯主帥坦赫格持續與迪莊聯絡，跟進轉會的最新進展。坦帥亦理解為何迪莊經理人要向巴塞表忠，一旦他表示有意轉會曼聯，必定影響爭取欠薪的機會，所以坦赫格及曼聯方面才繼續堅持。

巴塞曼聯傾掂數 迪莊企硬無意離隊 轉會勢變拉鋸戰

英媒指坦赫格理解迪莊為何拒絕曼聯。（Getty Images）

更多曼聯相關報道：