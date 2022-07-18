英超熱話｜迪莊讚好留言間接向巴塞表不滿 曼聯未死心有原因
撰文：趙子晉
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社交網站，危機四伏，球星們的一舉一動亦被監視，就如曼聯隊長哈利馬古尼一不小心「Like錯Post」，引起軒然大波。同時，「識用都可以好好用」，法蘭基迪莊在一名球迷的留言下讚好，其後立即「彈弓手」，究竟是有心或是無意？
社交網站猶如公海，一言一行也有無數人監視，小如一個讚好亦會被放大。早前一個關於C朗減人工的發文，曼聯隊長哈利馬古尼（Harry Maguire）「先Like為敬」，其後立即取消讚好，並解釋純粹錯手「撳錯掣」。
「撳錯掣」事件老是常出現，近日轉會事宜陷入拉鋸的法蘭基迪莊（Frenkie de Jong），透過社交網站公開對巴塞處理的手法表態。一名網民在Instagram留言稱「我不喜歡巴塞處理迪莊轉會的方式」，這名荷蘭中場其後在這留言按下讚好，其後隨即「彈弓手」取消。
有心或無意，就只得迪莊本人才知道。不過，巴塞近日在轉會市場十分活躍，接連簽入拉芬夏及利雲度夫斯基，並需要支付一定的轉會費。眼見球隊有錢買人，卻無錢出糧，迪莊不滿在所難免。
曼聯求購迪莊等到閂窗都等
迪莊在轉會曼聯一事陷入膠著，即使早前傳出兩間球會已就轉會費達成共識，但迪莊卻「唔願走」，因為他希望收回應得的薪金。
迪莊經理人早前公開呼籲曼聯「死咗條心」，曼聯依然死心不息，英國《鏡報》指曼聯就算等到轉會窗最後一天也要等，原來迪莊經理人的立場是權宜之計。
根據《鏡報》引述親迪莊人士，指其實曼聯主帥坦赫格持續與迪莊聯絡，跟進轉會的最新進展。坦帥亦理解為何迪莊經理人要向巴塞表忠，一旦他表示有意轉會曼聯，必定影響爭取欠薪的機會，所以坦赫格及曼聯方面才繼續堅持。
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