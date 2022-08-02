江旻憓「現身」日劇黃金檔　綾野剛看世錦賽片段學劍擊｜體育熱話

江旻憓殺入日本藝能界，登上日劇舞台。正確來說，是誤入。

港產「微笑劍后」的比賽英姿出現於日劇《Old Rookie》（オールドルーキー）最新一集，成為主角的劍擊啟蒙「老師」。



日本TBS電視台「日9 」時段，正在播映人氣男星綾野剛主演的《Old Rookie》。故事講述他飾演的職業足球員新町亮太郎，退役後加入經理人公司，接觸不同運動員。

江旻憓（資料圖片／高詩琦攝）

《Old Rookie》主角學睇劍 出現香港區旗

當地時間上周日晚（7月31日）9時播出最新一集，講述新町（綾野剛飾）的同事城拓也（中川大志飾）發掘一名年輕劍擊選手三咲麻有（當真あみ/當真亞美飾）。二人嘗試接觸她，說服她成為旗下運動員。新町一竅不通，在家中觀看比賽認識劍擊，螢光幕出現香港區旗。

綾野剛飾演的主角「睇電視學劍」，畫面出現香港區旗。（網上圖片／影片截圖）

江旻憓激戰落敗 當年創香港劍擊史

劇中電視螢幕，香港的江旻憓，落後巴西的摩爾侯遜（Nathalie Moellhausen）一分。新町看見雙方互刺，大呼精彩後隨即表示錯愕，因為得分者並非如眼前所見、心中所想，就如一般觀眾。隨後尚有摩爾侯遜刺中江旻憓的鏡頭。

江旻憓在2019年世界賽打入4強，就是這一仗。（網上圖片／影片截圖）

該場賽事是2019年匈牙利布達佩斯世錦賽4強，江旻憓負11:15，奪得銅牌，為香港劍擊史上首面世界賽獎牌。而摩爾侯遜在該屆賽事奪得金牌。

江旻憓（右一）最終得銅，寫下香港劍擊史新章。（資料圖片）

「日9 」黃金檔 曾播《半澤直樹》《陸王》

「日9 」檔是TBS黃金檔之一，近年不乏佳作，例如《半澤直樹》，運動題材亦有講述跑鞋的《陸王》。《Old Rookie》的主角新町是過氣日本國腳，效力J3（日丙）球隊突然散班。37歲的他找不到新東家，無奈退役，因緣際會下加入一家體育經理人公司。除了足球甚麼都不懂的新町，展開第二人生。

新科世界花劍冠軍江村美咲（右）在劇中做自己，展示世界賽金牌。（twitter@oldrookie_tbs）

劇組找來不同運動的名將協助，例如前國腳大久保嘉人教導完全不懂足球的綾野剛，更曾在劇中亮相。剛播映關於劍擊的一集，便有新近奪得世界賽女子佩劍冠軍的江村美咲現身。