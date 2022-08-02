【游泳】港人組接力隊橫渡尼斯湖 毋懼陣風寒水 合力破紀錄
撰文：楊宇翹
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上周三（27日）由4名香港人組成的接力隊於蘇格蘭完成了創舉，4人合力游逾11小時，順利挑戰橫渡全長37公里的尼斯湖。
接力隊為全香港班底，麥震江在奧古斯都堡開始了第一棒，梁俊曦、鄭麗珊及吳慶華接棒，並按此順序續游，直到成功到達尼斯湖的盡頭。
尼斯湖的天氣變幻莫測，強烈陣風加上湖水渾濁，是次挑戰確實具危險性。挑戰當日溫度為8至17度，水溫則得13至15度，最終他們抵抗寒意以11小時29分鐘27秒抵達終點，為香港寫下歷史，時間也打破了2019年由四名男泳員所保持的紀錄。
這支接力由前香港游泳代表鄭麗珊領軍，曾游泳橫渡英吉利海峽。她直言，尼斯湖的水溫寒冷得多，每次上水後臉也凍得繃緊。
鄭麗珊亦指在過去兩年的準備過程中，需要克服許多障礙，包括游泳池和海灘被封鎖、由新冠病毒引起的各種限制等等意料之外的事情。
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