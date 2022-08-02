【游泳】港人組接力隊橫渡尼斯湖　毋懼陣風寒水　合力破紀錄

上周三（27日）由4名香港人組成的接力隊於蘇格蘭完成了創舉，4人合力游逾11小時，順利挑戰橫渡全長37公里的尼斯湖。



接力隊為全香港班底，麥震江在奧古斯都堡開始了第一棒，梁俊曦、鄭麗珊及吳慶華接棒，並按此順序續游，直到成功到達尼斯湖的盡頭。

由梁俊曦（左起）、吳慶華、鄭麗珊及麥震江成為有史以來第一隊全香港接力泳隊成功橫渡蘇格蘭尼斯湖。（公關提供）

尼斯湖的天氣變幻莫測，強烈陣風加上湖水渾濁，是次挑戰確實具危險性。挑戰當日溫度為8至17度，水溫則得13至15度，最終他們抵抗寒意以11小時29分鐘27秒抵達終點，為香港寫下歷史，時間也打破了2019年由四名男泳員所保持的紀錄。

尼斯湖的天氣變幻莫測，強烈陣風加上湖水渾濁，4名港人的挑戰確實具危險性。（公關提供）

這支接力由前香港游泳代表鄭麗珊領軍，曾游泳橫渡英吉利海峽。她直言，尼斯湖的水溫寒冷得多，每次上水後臉也凍得繃緊。

最終香港接力隊以11小時29分鐘27秒成功抵達終點，為香港寫下歷史。（公關提供）

鄭麗珊亦指在過去兩年的準備過程中，需要克服許多障礙，包括游泳池和海灘被封鎖、由新冠病毒引起的各種限制等等意料之外的事情。