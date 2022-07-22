學界D1游泳｜女拔小將改寫何詩蓓紀錄　疫情下為保持水感冬天游海

港九區學界D1游泳比賽周五（22日）於九龍公園游泳池復辦，最後拔萃女書院以總分486分取「大滿貫」連霸33屆。

除了A Grade師姐們強勢取得171分，C Grade泳手也不輸蝕貢獻151分。



就讀中二、C Grade的馬紫玲首次參賽即改寫2個紀錄，包括2010至11學年何詩蓓的女子C Grade 100米自由泳紀錄。

馬紫玲是日分別出戰女子C Grade 200米和100米自由泳，今早在200自先以2分06.08秒破紀錄奪冠，「要是去年游，我應該破不了紀錄。」馬紫玲笑言疫情停擺的「好處」就是給她更多時間練水和長高，備戰就為200米自由泳紀錄：「我長高了6至7厘米，趕上在升B Grade前破紀錄。」

馬紫玲出戰100自及200自，兩項都破紀錄。（張倩儀攝）

不過，馬紫玲下午在100自再以57.53秒、0.26秒刷新何詩蓓保持10年的紀錄，卻讓她相當驚喜：「我沒有想過可以破（100米紀錄），何詩蓓是我偶像，平時比賽見到她都不敢找她合照。」馬紫玲笑說，雖然紀錄是「意外」，但同時證明努力沒有白費。

馬紫玲稱學界延期一年，讓她有時間長高，游出更好成績。（張倩儀攝）

疫情間，偶像何詩蓓忍凍游河，馬紫玲也在泳池關閉期間游海保持水感，「每天放學都會跑步、做體能熱身，再到碼頭跳落海游，雖然不算練水，但游水就要保持住水感。」馬紫玲笑說自己是去年12月開始這種訓練，海水再冷她也堅持：「游20多分鐘，腳趾一變紫色就要上水。」

馬紫玲希望未來可一嘗出戰國際賽的滋味。（張倩儀攝）

她直言過程辛苦，甚至想過放棄，但父母一直相伴訓練，是繼續的動力：「只靠自己真的不行，他們在我想放棄時，都提我目標仍在：『游泳池好快開』、『亞運沒有取消』。」馬紫玲坦言自己雖然只當游泳是興趣，但卻期望自己可以一戰國際賽，「我想做醫生，所以會將讀書放第一，但會想參加國際賽，（只游）接力就夠。」