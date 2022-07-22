學界D1游泳｜女拔辦校內模擬賽　既備戰亦激勵士氣　33連霸在望

相隔兩年，港九區學界D1游泳比賽周五（22日）假九龍公園游泳池復辦，惟氣氛與如往大相逕庭。

「雖氣氛不同，但出奇地師妹狀態比我們更好，實力上沒有斷層。」拔萃女書院隊長許嘉玲直言，師妹最缺的是感覺。

女拔上午賽事結束後取得255分總分，比勁敵協恩多76分，且大有機會取得「大滿貫」，力爭33連霸。



今早女拔隊長許嘉玲和勞芷琪一同出戰女子A Grade 50米自由泳，分別以26.65秒和27.46秒位居第一和第三位。三年前學界，許嘉玲就讀中二，勞芷琪也只是中一的小師妹，疫情下搖身兩人都變成隊長負責領軍。

女拔隊長許嘉玲（左）和勞芷琪（右）出戰女子A Grade 50米自由泳。（張倩儀攝）

「作為隊長，想讓同學們知道學界的意義」，許嘉玲認為即使閉門作賽，沒有昔日氣勢如虹的啦啦隊，泳手幫隊友打氣一樣重要。她認為熱血是學界獨有的魅力，勞芷琪在旁點頭，覺得單單一句打氣，就可以讓泳手更有信心：「聽到上線之前打氣，隊友大叫，一定會更比心機去游。」

雖然學界閉門作賽，但仍有不少泳手為隊友打氣。（張倩儀攝）

模擬學界讓師姐感受團隊

可是，對於一些首次參加學界的同學來說，享受的前題是知道學界的運作。許嘉玲直言師妹們未參加過學界，到比賽日或會手足無措：「學界前，我們在校內辦了一個模擬學界，讓大家知道D1學界和以往經歷的小學是有很大分別。」勞芷琪補充道：「例如教師妹叫口號、模擬比賽，由熱身開始一項接一項，又可以讓大家知道一起游的隊友有誰，大家是一隊人，不是一個人。」

許嘉玲認為霸業延續需靠團結。（張倩儀攝）

一次校內模擬學界，除了是讓小將熟悉當日情況，也是一次「Team Building」。許嘉玲笑說雖然游泳比賽時是一個人面對，但學界就是不一樣：「平時參賽，大家多是以個人或泳會名義，而學界是一個小數可以團結學校的活動。」

她表示師姐32連冠的偉業需要大家去承傳，實力上沒有斷層，且延續好成績靠的是團結一心：「學界游泳不是個人運動，是需要團隊、大家互相扶持。」