學界D1游泳｜逆流而上的「聖Jo精神」　打倒王者男拔不只是口號

「當然不希望男拔Grand Slam（大滿貫），我們最後都做到。」聖若瑟隊長陳梓聰說。

「學界王者，唯我拔萃」男拔再一次達成連霸偉業，縱然難把他們從學界游泳王座拉下，三名聖若瑟隊長相信只要全隊團結一致，打倒王者不會只是一個口號。



學界游泳相隔兩年復賽，聖若瑟繼上屆後再次不敵男拔再度屈居亞軍，獲得339分，以85分之差敗給共獲424分的拔萃男書院。失冠卻不意味失敗，逆流而上的聖若瑟其實達到「戰略」目的，隊長陳梓聰坦言他們的戰略是要成功阻止男拔贏得大滿貫，「C Grade超水準發揮做到（冠軍），本身戰略是不讓男拔Grand Slam（大滿貫），我們最後都做到。」

聖若瑟三名隊長坦言今屆最大挑戰，是讓讓隊員在疫情停課後重新團結起來。（葉詩敏攝）

85分距離像很遙遠，但一班「聖Jo仔」很堅定，「我相信只要我們夠團結，未來一定有機會（奪得總冠軍）」，他認為85分的差距其實並不太大，「未必每年都差這麼少（分數），但我們會一路追住男拔，唔會畀佢甩。」隊長陳彥賓堅定的說，「終有一日，希望可以超過他們拎總冠軍。」

上周打破50、100及200蛙的香港短池青年紀錄保持者麥世霆，轉戰學界刷新A Grade 100蛙紀錄，助聖若瑟穩固次名位置。（葉詩敏攝）

因疫情停課、停訓練，是三名隊長今屆學界泳賽面對的最大困難，陳浚軒慶幸他們能再讓泳員團結起來，「一直上網課見不到大家，我們最難是把成班人再團結起來，我們高年級的要與下面師弟溝通，認識大家。」陳彥賓補充說：「最主要靠隊中每一個人，大家都有共同目標，就可以一齊進發 ，團結起來。」

三名聖若瑟隊長認為只要全隊團結一致，終有天能從男拔手中取得總冠軍。（葉詩敏攝）

三人中，陳梓聰與陳彥賓即將告別學界，他們異口同聲表示希望師弟能緊記和傳承「聖Jo」精神。

他們口中的『聖Jo精神』，「講到尾都係兩個字，都是團結。」陳彥賓秒答道。「游水雖然是個人項目，但精神上泳隊每一個人都支持落場的人，團結就可以咩事都達到，跟住呢個精神，相信可以重奪輝煌。」陳梓聰亦希望師弟們能好好享受學界舞台，「運動不只是輸贏，希望他們能享受『聖Jo』的精神。聽師兄講，去到奧運舞台都未必有學界的氣氛，所以我覺得學界最大意義就是享受這個環境，與其他人交流都會有得着。」

男拔隊長鄭淦丰（左三）和黃洛勤（左四）表示雖未能大滿貫，但仍感滿意。（張倩儀攝）

拔萃男書院以總分424分勇奪28連霸，雖然只差C Grade未能奪冠，無緣「大滿貫」，但隊長黃洛勤和鄭淦丰仍感滿意，黃洛勤笑言：「大家都很努力，我覺得已經體現到男拔的團結精神。」第三位隊長邱甲方因病未能參戰，兩位戰友異口同聲表示已代他出一分力，鄭淦丰更透露：「找了隊友頂替當然有影響，但他也有不斷傳訊息叫我們加油。」