學界游泳重臨　上午10紀錄誕生　男女拔連霸高唱入雲

港九區學界D1游泳比賽，睽違兩年終在今日（22日）回歸九龍公園游泳池。縱然過去兩年因疫情停辦，上午賽事仍有10個學界紀錄誕生，其中包括去年接受心臟手術的英華書院「背王」何肇倫，在轉攻蝶泳後以0.17秒刷新由港將何天朗保持的50蝶學界紀錄。



拔萃男、女書院向來是學界泳壇霸主，惟保住王者地位從來不易。今屆各項賽事在防疫新制下僅得一槍決賽，力圖為校爭取佳績的泳手來勢洶洶，上午已有10個學界紀錄誕生，當中包括由港隊泳將施幸余、何天朗以及退役奧運代表劉彥恩保持的紀錄均在今日被打破。

學界小將在久違兩年後力爭為校搶分。（葉詩敏攝）

英華書院泳手何肇倫在過去3屆賽事破盡B及C Grade背泳學界紀錄，這名「學界背王」在去年順利完成心臟手術後重返學界戰場。繼上屆在嘗試轉項打破塵封7年的蝶泳學界紀錄後，今日他在首槍50蝶再下一城，除以24.83秒率先觸池，更以0.17秒刷新由港將何天朗保持的紀錄，盡攬男子50蝶三組別學界紀錄。



其後他轉自50米自由泳，雖未能再刷新紀錄，仍游出23.50秒個人最佳時間。

何肇倫在50蝶及50自封王。（葉詩敏攝）

在學界告別戰勇奪兩金，惟他仍覺不足：「50蝶比自己預期表現沒那麼好，游落去技術不太滿意，反而50自沒有紀錄，但游落去感覺、技術都滿意。」

兩年前他因心臟先天異常接受手術，英華書院向他伸出援手，在校方及校友幫助下籌得約150萬元，讓何肇倫的家庭得以支付龐大的手術費。今天他重返學界戰場，胸前添了一條筆直的5吋開刀疤痕，除突破自己，同時為學校榮耀而戰，「英華幫我好多，現在拎兩金好成績可以報答他們。」

談到心臟手術後的轉變和成長，他說：「始終經歷好多，已經跌低過，再重新站起堅強起來，心態好了。」

何肇倫表示手術後已恢復，並在9個月內重拾狀態。（葉詩敏攝）

「都有驚過游唔返，之前看過好多不同醫生，都說游不回之前個狀態，好多都好負面，但操刀醫生好有信心，多謝他，落刀好好。」他鬆容笑道。



去年2月完成手術後，他即在11月的分齡賽上打破分齡紀錄。「算快定慢？」記者問道。「可以再好點。」他一貫從容自信回答。重臨學界，他最開心能再見到一班戰友，「好多人好耐冇見，心臟已完全恢復，好多人都過來問我有冇事。很多人都最後一屆，他們一直都是我的戰友，好開心見返大家，同大家一齊游。」

對於在下午接力賽後便告別學界，他笑言以「風光」來形容過去的「學界背王」光環，今天後他更以3個組別的50蝶紀錄，在學界留下光輝一章，「學校不停幫我，教練不停鼓勁我，有好成績都好多謝他們。」



剛DSE放榜的他透露大有機會到加拿大升學，此前則專心備戰下月的世青賽，「香港紀錄？沒有想太多，想突破自己最佳時間先，畢竟現在狀態與紀錄仍有點遠。」

何肇倫能與戰友再戰學界感開心。（葉詩敏攝）

此外，拔萃男書院的劉建希及協恩中學的李心瑤兩名C Grade小將各包攬兩項新績，後者刷新了由塵封21年、由香港女飛魚施幸余保持的50蝶學界紀錄。而女拔張心悅則以1分03.30秒，打破由師姐劉彥恩在2008年寫下的紀錄。上周在短池分齡賽屢破紀錄的聖若瑟書院泳手麥世霆，則在男子甲組100蛙以1分03.01秒刷新紀錄， 為學校拉近與男拔分差。

施幸余在場見證自己保持的50蝶學界紀錄被打破。（葉詩敏攝）

上午賽事結束後，男、女拔就在總成績遙遙領先。已27連霸的男拔在B Grade取得88分，並以總分222分、54分之差遙遙領先第2名的聖若瑟，女拔就取得255分總分，比勁敵協恩多76分，且大有機會取得「大滿貫」，力爭33連霸。

麥世霆打破100蛙學界紀錄。（葉詩敏攝）

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