港超聯｜升班馬深水埗預算500萬班費 隊長羅港威盼助小將進步

港超聯各隊近日陸續開操，升班馬深水埗足球隊職球員今日（8日）在深水埗運動場會見傳媒，總監高俊基表示今季目標是在三支地區球隊中躋身中游位置，並讓大家看到深水埗的進步。



港超聯有望在8月底展開新球季，深水埗球隊今早在石硤尾運動場練球後，便移師主場深水埗運動場舉行記者會，按傳統拜神、切燒豬，祈求球季順利。足總主席貝鈞奇亦有現身支持。

深水埗今季由甲組轉戰港超聯。（葉詩敏攝）

足總主席貝鈞奇（左3）也有出席拜神儀式。（葉詩敏攝）

主帥潘文迪因身體不適未能出席開操儀式，由原主教練轉任總監的高俊基領軍會見傳媒，後者透露仍以500萬班費為目標，盼地區商戶能支持。

深水埗升超後簽入了11名新球員，其中包括有港超聯經驗的劉浩霖、屠俊翹等，更簽下由歐洲回流的前港將杜國榆。高俊基表示球隊已開始訓練兩星期，「開季都幾好，大家進度比預期好，磨合亦融洽，但真正考驗是友賽，希望能找到強弱處改進。」他坦言球隊仍有不足，「我們是一支地區球隊，一開始成績未必好好，慢慢進步，希望球迷看到我們的努力、改變。」

問到今季目標，高俊基笑指：「當然希望不是最尾一隊，有三隊地區球隊，希望做到中游，但事實上大埔、南區都比我們強，需要向友區學習。」他認為最重要是讓大家看到季初與季尾的深水埗是有進步。

羅港威（右2）表示球隊近兩星期針對體能訓練，備戰高對抗性的港超聯。（葉詩敏攝）

首戰港超聯的深水埗以年輕球員為骨幹，當中亦有不少具職業足球經驗球員，曾效力南華、R&F富力的羅港威，以隊長身分再戰港超聯，他坦言心情沒有太大感覺，「是比10年前緊張點，可能年紀大了，希望可以幫到年青人進步，踢到港隊也好、大球隊也好。」

深水埗名單上有3名隊長，除羅港威外，還有嚴啟華和鄔智銘。羅港威坦言作為隊長，必要對自己有一定要求，「始終帶住一班年青球員，經驗上一定比他們好少少，多點提點他們落場點踢，隊長需顧及球隊實行戰術。」問到今季目標，他表示：「我們新埋班要時間配合，目標贏到一場先。」

羅港威坦言作為隊長，對自己要有一定要求，並助陣中小將成長。（葉詩敏攝）