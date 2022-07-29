港超聯︱前南華兵艾華投南區：望代表香港　理文完成新季最後拼圖

港超聯球隊繼續增兵，冠忠南區今（29）日宣布簽入喀麥隆前鋒艾華；而理文就羅致曾效力傑志的前鋒加維蘭。



31歲的前南華球員艾華，亦曾效力過廣東日之泉、香港飛馬跟高力北區。南區透露，艾華跟隨球隊操練已一段時間，並在友賽上陣，最終獲得一紙合約。

艾華有望取得香港特區護照，以「本地球員」身份亮相港超。（冠忠南區提供）

艾華指：「非常高興管理層及教練團給我加入冠忠南區的機會，現時球隊有很多年青球員，但整體陣容相當不俗。個人最重要是專注季前操練，提升狀態及融入球隊。」

南區表示，艾華已取得身份證，並正申請香港特區護照，之後有望轉為本地球員。

艾華希望可以代表香港出席明年夏天的亞洲盃決賽周，「我會為此目繼續努力，為南區取得成績，同時避免受傷，才可以吸引港隊教練的注意。」

理文簽入曾效力傑志的加維蘭。（理文提供）

另外，理文亦公布羅致西班牙籍前鋒加維蘭，並稱「球隊新季組軍已大致完成」。

同是31歲的加維蘭2019年來港加盟愉園，翌年轉投傑志，助「藍鳥」贏得該季聯賽冠軍，更隨隊參戰2022年亞冠盃分組賽，惟未有上陣。

將為理文穿起22號球衣的他對加盟感到高興，「球隊氣氛很好，教練和隊友都非常專業和努力。我已對新球季充滿期待，希望可以盡快為球隊出賽，贏得所有賽事冠軍！」

理文主教練陳曉明則表示，早在加維蘭效力愉園時，已有留意其出色表現。「現時球隊需要不同球員分擔入球責任，相信他的加盟絕對可幫球隊增加入球機會，分擔進攻球員的壓力。」