港超聯｜傑志公布新季主場球衣 安永佳示範亞冠淘汰賽戰衣
撰文：普利森
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港超聯球會傑志周三（20日）公布2022/23球季的主場球衣，這件新波衫將成他們在8月出戰亞冠淘汰賽的戰衣。
傑志新季球衣續由Nike贊助，球衣沿用藍色為主色，並在膊頭位等細節用上粉紅色，相當搶眼；球會指設計靈感來自動態能量和霓虹燈，同時公布短褲會同樣用藍色，長襪則以粉紅色為主。
傑志早前在5月的亞冠盃分組賽中成功出線，將在8月19日於日本舉行的16強賽對泰國球隊巴吞聯。傑志表示，將會在8月穿上這套全新的球衣出戰亞冠淘汰賽，並在之後展開的新季港超聯，印上代表衛冕球隊的金色港超聯臂章。
「藍鳥」亦發布一系列硬照，由人氣前鋒安永佳、隊長黃洋及艾里奧示範新球衣。
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