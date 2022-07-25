港超聯︱傑志新援艾華度突離隊 費蘭度回歸 中德混血兒加盟
撰文：袁志浩
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港超聯球隊傑志公布羅致費蘭度及周緣德兩名新球員，然而今月上旬才加盟的巴西中堅艾華度卻離隊。
下月於到日本出戰亞冠盃16強的傑志，周二晚將啟程前往韓國集訓。「藍鳥」今月初羅致兩名前東方龍獅球員米基爾跟艾華度，然而傑志今日公布，這位巴西後衛因家事提出離隊，雙方終協議解約。
而在出發韓國前夕，傑志正式簽入已隨隊訓練近1個月的費蘭度及周緣德，「以應付亞冠盃淘汰賽及新一季本地賽事」。
現年35歲的費蘭度曾在2015至2020年效力「藍鳥」，助傑志於2016/17年球季贏得港超聯、高級組銀牌及足總盃，成為「三冠王」；此子在該季亦當選香港足球先生。
費蘭度在離開傑志後取得香港護照，並曾為港隊上陣，今次以本地球員身份重返球隊，司職左翼的他會改穿77號球衣。
至於現時23歲的中德混血兒周緣德，曾經在台灣企業甲組聯賽上陣。司職中堅的他在美國就讀大學期間亦曾出戰NCAA 第一組別賽事，並代表過港足U20及U23兩個年齡層的梯隊出賽，今後會披上「藍鳥」的18號球衣。
藍鳥新一季主場球衣，由安永佳做Model：（按圗放大）
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