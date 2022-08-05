港超聯｜理文投入最高班費求盡攬冠軍　陳曉明：傑志是最大對手

港超聯有望在8月底開始新球季，各隊都陸續開操，其中理文周五（5日）在香港足球總會足球訓練中心正式展開操練，在投入球會史上最大班費、簽入8名新球員下，主帥陳曉明稱球隊今季目標清晰：「爭取亞冠盃資格、贏得所有本地錦標。」



理文自6月赴泰國出戰亞協盃分組賽後回港，部份球員又需為港隊在7月的東亞錦標賽上陣，日前才完成隔離，至今才能「齊腳」，大軍周五在足球訓練中心先按傳統拜神、切燒豬，祈求球季順利，然後便把握僅有的停雨時間移師球場操練。

理文大軍在足球訓練中心開操。（高詩琦攝）

理文簽8新兵 艾華頓9月申入籍

在戰畢亞協盃後，理文先後簽入了8名新球員，前線計有艾華頓、加維蘭及洛迪古斯3名外援，中場有黃威，後衛亦有日援立花稜也及港隊成員馮慶燁，另外亦有3位年輕球員加盟，包括中場鄭進泓，由理文青年軍提拔的門將鄧梓朗及後衛梁立天。當中艾華頓到9月便居港滿7年，他屆時將申請入籍，這位來自巴西的前鋒表示代表香港是他的夢想，相信年底便能完成入籍手續，意味他大有機會合資格參加明夏的亞洲盃決賽周。至於因傷返回西班牙的中堅荷西安祖，6月已在西班牙完成一個小手術，8月中會回港，有望在9月復出；加維蘭亦未有隨大軍訓練。

理文8位新兵及回歸的助教佐迪，左起：馮慶燁、加維蘭、立花稜也、艾華頓、佐迪、黃威、鄧梓朗、鄭進泓、梁立天。（高詩琦攝

今季理文陣容深度明顯較以往更強，主帥陳曉明指球會投入2000萬班費，是球隊史上最高，目標亦十分清晰：「要贏所有本地比賽、全部冠軍，亦要爭取亞冠盃資格。」他指出最大對手必然是傑志，認為理文有力抗衡，「傑志過去幾年都比較穩定，加上他們有亞冠洗禮，回來踢本地賽會有優勢，但相反，聯賽不是看一場比賽，是全季的穩定，相信我們今季在這方面會有改善。」

理文在操練前先按傳統拜神及切燒豬，主帥陳曉明希望球季不會再暫停。（高詩琦攝）

陳曉明：傑志穩定但我們也有優勢 亞協盃出局不失信心

陳曉明有信心理文能提升穩定性，正是在於陣容較過往強大，「過去不時有人說理文不夠穩定，但我們增兵也是為了提升內部競爭，也減少球員受傷的影響，球隊實力平均了，是我們的優勢。我們會有很多能力不同的前鋒，加維蘭有埋門能力，艾華頓速度高，很適合我們在對不同對手時可以有不同部署。」他續道，理文每個球員今季必需為爭取正選而努力，「今季連左閘也補充了亞援，正是想增加選擇，在球隊多年的球員已熟悉戰術，他們需要有很強的心態去應付比賽，只要有球員一失準，位置就會被取代，不需我說太多，他們已感受到競爭，這才是高水平球會。」

兩名西班牙前鋒洛迪古斯（左）及加維蘭（右）在理文再聚。（高詩琦攝）

理文6月在亞協盃分組賽敗予東方、最終出局，表現備受批評，陳曉明強調不能以一場賽事下定論，「去年有時大家用了亞協盃做（理文的）成績表，但其實球季本來還會有很多其他事，但（因疫情）都沒了，連考試的機會也沒了。一場波踢得不好，變了大家對我們失去信心，但其實上季腰斬前，我們是失分最少的，我不覺得會因為亞協的情況，減弱了我們的內部信心或計劃。」他指，增兵是早有計劃，跟亞協盃表現無關。

陳曉明希望理文今季加強陣容深度後，可爭取各項冠軍。（高詩琦攝）

陳曉明在理文執教已踏入第5季，他希望今季終可交出好成績：「去年本身很有信心交到成績，今季是時候，我有信心，先求球季順利不要再停，憑我們現在的計劃配套，我有信心能贏。」

黃威認為，港隊必需多踢高水平比賽才能慢慢進步。（高詩琦攝）

黃威：港隊跟強隊差距在零點幾秒間

新加盟的中場黃威，今日才首度隨隊操練，表示希望為球隊爭取聯賽冠軍及亞冠盃資格，談及早前的港隊賽事，他認為令自己信心提升了不少，「見識到亞洲和世界級水平，希望能將學到的帶來新球季。」早前出戰東亞錦標賽，他也感受深刻：「我們跟強隊的差距，在於一些關鍵時劇，例如埋門一瞬間的零點幾秒間，對手做得比我們好，所以他們是強隊⋯⋯對中國輸了，踢完後是我3場中最失落的一場，也是在高水平賽事中，對手把握到一個機會、而我們很多機會都把握不到，就出現了分野。」

黃威認為，港隊要追近這差距，必需多出外跟強隊作賽，「希望能多對強隊，相信會比在本地聯賽進步得更快，這樣才能慢慢適應和學習，希望明年亞洲盃決賽周能做得更好。」

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