羽生結弦變身Youtuber　練習免費直播中國網民求翻牆方法

日本兩屆冬奧花式溜冰金牌得主羽生結弦，早前宣布不再參加比賽，投身職業選行列。沒有比賽，「冰王子」繼續照顧支持者需要，開設官方Youtube頻道。

羽生結弦首條短片向各位打招呼，短短兩天已有近二百萬次觀看。他預告明天將會「開live」，免費直播練習。消息一出，粉絲歡呼，不能觀看Youtube的中國網民急了。



羽生結弦上月中召開記者會交代去向，親自宣布轉為職業運動員，意味不再參加比賽，「以不同方法展示自己的花式溜冰」。羽生結弦的官方頻道《HANYU YUZURU》在周日（7日）公開，發表了一段1分10秒的短片。羽生結弦在片中向觀眾打招呼，簡介今後會在頻道上讓大家觀賞他的溜冰與演技，跟大家交流，並繼續精進自己的技藝。

羽生結弦開拓自己的溜冰道，先開一條「油管」跟大家接觸。（資料圖片／美聯社）

羽生結弦「轉職」後 首次練習免費睇

兩天過去，逾40萬訂閱，逾199萬人次看「冰王子say hello」，足證其魅力非凡。興奮事陸續有來，所屬事務所昨晚公布羽生結弦將於當地時間明午12時，在頻道免費直播羽生的練習過程，練習節目名為「Share Practice」。

羽生結弦首條影片，向廣大支持者打招呼，收視率爆燈。（影片截圖）

羽生結弦「轉職」首次練習 世界網民期待

消息一出，短片留言欄滿載不同語言的訊息，感謝他拍片，又期待看見他的練習過程，不少是中國網民。惟中國封鎖Youtube，仍有很多中國的羽生結弦擁躉未得其法，又希望看直播。日本傳媒指中國網民紛紛出現「求翻牆教學」的留言，希望以自己的方法支持羽生。