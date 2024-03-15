羽生結弦進軍時尚界！擔任Gucci品牌大使 4暖男特質：捐獎金賑災
羽生結弦｜有日本「冰上王子」之稱的花式滑冰運動員羽生結弦，從花滑界進軍時尚圈，成為最新的Gucci品牌大使！
羽生結弦去年已與Gucci合作，於Gucci銀座藝廊（Gucci Ginza Gallery）設寫真展，展示過去其靈動的美感和內在力量。對於今次擔任品牌大使，他亦非常興奮，表示品牌在當地獲大量粉絲，「我期待接下來繼續發掘Gucci的魅力。」
羽生結弦在北京冬奧後，在2022年7月正式宣布退役，表明會退出比賽，轉為職業溜冰手。羽生結弦是兩屆冬奧金牌得主，超強實力震撼了不少粉絲，加上每次出場後上演的「小熊維尼雨」，看得出他倍受粉絲愛戴！擁有萬千寵愛並不是沒有原因，除了擁有高超技巧及高顏值，他還有這些暖男特質！
羽生結弦暖男特質｜堅毅不屈精神
每次講起運動員的特質，不得不提「堅毅不屈精神」，但羽生結弦的堅毅精神確實令人相當敬佩！現年29歲的羽生結弦，因為自小身體不好，所以由4歲開始父母就讓他接觸滑冰這項運動，羽生結弦當時一學便愛上，一直堅持至今近25年！在2014年，羽生結弦參加中國盃世界花式滑冰大獎賽，在熱身時意外跟中國選手相撞，他的頸部被冰刀割破至血流不止，當所有人都認為受了重傷的他不能再繼續比賽時，他竟堅定地跟工作人員說「沒關係，我到死也會滑」，然後把傷口包紮好就再次踏上冰場，這份堅毅精神觸動到不少人！
到了今年的北京冬奧，羽生結弦決心挑戰極高難度動作「空中旋轉四周半（4A）」，在史上從沒有人有國際賽事中成功跳出，羽生結弦今次大膽挑戰充分展現出挑戰極限之心！怎料，羽生結弦在比賽前，因練習動作而導致腳踝扭傷，甚至右腳已經沒有知覺，這狀況下根本不適宜比賽，但他卻靠打止痛針，堅持硬著頭皮上場。
努力也許會說謊，但不會白費。
羽生結弦暖男特質｜善良、熱心公益
於2011年，日本發生了311大地震，無情的天災摧毀了羽生結弦的家鄉一一仙台市，即使房子及溜冰場已徹底損毀，但也沒有磨蝕羽生結弦的滑冰夢。沒有溜冰場練習，羽生結弦就到其他城市參與各大滑冰演出，表演當練習，更希望藉此提高對災區受害者的捐助。到2014年，年僅19歲的他在索契冬奧中奪冠，賽後分享指自己是為家鄉而戰，勇奪奧運金牌後更把部分獎金捐去賑災！
羽生結弦自小很愛「小熊維尼」，每次演出後，都有大批粉絲把小熊維尼公仔掉到冰場上送給他以作支持，上演一場深入民心的「小熊維尼雨」，每次演出都會收到上百隻玩偶，根本無法全收藏。善良的羽生結弦會把玩偶捐贈到各國慈善機構或孤兒院，希望可以幫助到有需要的小朋友！
羽生結弦暖男特質｜可愛反差萌
羽生結弦每次出場都會帶同他心愛的小熊維尼紙巾盒，在比賽場上，羽生結弦總是一臉認真集中霸氣盡露，場上動作利落、優雅，但在比賽後便會露出溫柔可愛的笑容，抱著小熊維尼，有時更會跟維尼握握手、拍拍它的頭，展露出可愛一面，這樣的可愛反差萌難怪會迷倒一眾少男少女！
羽生結弦暖男特質｜體貼窩心好前輩
羽生結弦與比自己小3歲的師弟宇野昌磨自小就一起訓練，感情相當要好，私下就像個大哥哥一樣對小師弟照顧有加，有次宇野昌磨在接受傳媒訪問，羽生結弦為避免打擾對方，竟在宇野昌磨身後跪地爬行走過，這樣沒有架子又暖心的舉動，被稱「暖男」實在是當之無愧！