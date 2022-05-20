東京奧運｜蘇炳添摘接力銅牌拍片致謝 「這面獎牌是屬於大家」
撰文：趙子晉
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國際體育仲裁法庭（CAS）在2月發表聲明，因為英國田徑選手烏查（Chijindu Ujah）違反禁藥規則，英國4X100米男子接力隊的東京奧運銀牌被撤銷。
國際奧委會今日（20日）正式宣布，中國男子接力隊遞補摘銅，為「520」增添另一重意義，蘇炳添直言這面獎牌是幾代人努力得來的成果。
英國4X100米男子接力隊的東京奧運銀牌被撤銷，由蘇炳添﹑謝震業﹑吳智強及湯星強組成的中國隊，跑出37.79秒的成績，屈居第4，如今遞補摘下銅牌，亦是中國短跑史上首面奧運獎牌。
東京奧運｜英國接力銀牌遭撤銷 跑手向隊友致歉 中國隊遞補摘銅
蘇炳添錄短片向各界致謝，縱然早已得知這消息，當國際奧委會官宣時，依然感到驚喜。這面獎牌對中國短跑意義重大，「這面獎牌不止屬於我們4人，而是屬於全中國多年來為短跑項目付出過的前輩們，這面獎牌屬於大家的。」
這面奧運銅牌，蘇炳添認為是成功的第一步，中國的短跑運動員未來將會真真正正站上頒獎台上，並呼籲大家繼續支持中國田徑。
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