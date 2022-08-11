港超聯｜晉峰迎新秀教練傳控踢法不變　與大埔深水埗爭中游

港超聯月底開季，晉峰今日（11日）在京士柏公園球場舉行開操儀式。雖然這支「粉紅軍團」陣容沒有大變化，但換上首次執教職業球隊的鄧冠研出任主教練，領軍加入中游混戰。



晉峰今季加入前東方龍獅中場伍家揚和門將周睿弘，後衛佐敦布朗則轉投傑志。最大變化當數執教兩季的前主帥艾斯達維離隊，換上鄧冠研擔任主教練。鄧冠研曾任教師多年，此前一直出任青訓教練，也是2019年香港U18代表隊赴泰國期間爆出飲酒事件時的主教練，當時傳出共18名職球員穿制服到酒吧消遣，他返港後遭足總停職。

晉峰今季陣容未有大變動。（高詩琦攝）

鄧冠研為教波棄教職：有壓力

鄧冠研為了教波而放棄教師工作的，自言此前仍任教職時，已兼職教波。惟到5年前，有感自己未有能力帶領有志成為職業球員的年輕人實現夢想，遂報考亞洲足協A級教練牌照。如今終在相識廿載的總教練何信賢邀請下，首次執教職業球隊，他坦言興奮之餘也有壓力，「開心是可以接觸職業足球，見到一班有心的年輕人努力提升自己，由於自己是首次教職業球隊，各方面也要準備得更好。」他表示會保留大部份艾斯達維種下的踢法，「也是傳控為主、地面進攻。當然足球是靈活的，我們也會如現代足球般多元化。」

鄧冠研成為晉峰新主帥，首次執教職業球隊的他坦言緊張。（高詩琦攝）

晉峰三外援將歸隊 婉拒多名球員加盟

何信賢透露，晉峰今季班費約600至700萬港元，而組軍也大致完成，並為了讓原來的球員有更多機會，婉拒多名球員加盟，「三位外援（卡爾特納、費利浦薩及艾拔簡勞）都會回來，不想加入太多球員，否則原來的年輕球員就會少了上陣時間。」他認為今季是年輕球員上陣的大好機會，尤其是和富大埔、深水埗等球隊都起用不少新秀之下，相信經驗淺的球員也能有不少上陣時間，包括4位由U16提拔的球員。談到新帥鄧冠研，他直言對方在球隊實力不高、沒有外援中鋒之下，或會感受到壓力，「我們太遲開始季前集訓，會擔心，但我們都會支持他，希望他能深化艾斯達維帶給球隊的知識，同時我們也為港超培育多一位教練。」

晉峰總教練何信賢感謝會長黃俊雄及主席鄧偉豪，指明白他們生意困難，但仍願繼續出資營運球會。（高詩琦攝

暫定9月3日作客大埔 望坐爆大埔場

今季不少球隊組軍方針都相類似，包括和富大埔、深水埗、晉峰等，冠忠南區、標準流浪則擁有更多港超經驗豐富的球員，不難想像今季中游競爭將十分激烈。何信賢坦言目標是中游，最大對手正是大埔和深水埗，認為今季球隊實力接近之下，不會有太多強弱懸殊的賽事，令球迷更多話題、比賽更可觀。他尤其對球隊的第一戰—9月3日作客大埔寄予厚望：「希望第一場能坐爆大埔運動場，街坊和球迷都入場支持⋯⋯大埔也許比我們強一點，但希望我們也靠默契交出成績。」

足總前主席康寶駒（左二）獲委任為榮譽主席。（高詩琦攝）

晉峰今季由鄭璟昊出任隊長，主帥鄧冠研指他在操練中認真，也能教給年輕球員不少經驗，已32歲的「阿井」道：「今季陣容更加年輕，更有4位是U16升上來的，希望年輕球員帶給我活力⋯⋯第一個目標是不要腰斬，我也常提隊友好好珍惜，落場練波比賽不是必然的。」談到同期不少球員都在疫情期間掛靴，他道：「好可惜，眼見很多同期球員雖有能力，卻敵不過經濟環境，自己有能力留下，就想給球圈一個訊息：不是所有人都放棄的，還有人堅持的。」