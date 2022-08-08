港超聯｜杜國榆首以職業身分香港落班　「返自己屋企踢球好興奮」

深水埗在今季挑戰港超聯賽事，簽入由歐洲回流的前U23港將杜國榆（Remi Dujardin），他坦言對首以職業球員身分在港踢球感興奮：「可以返自己屋企喺香港踢球，非常之興奮。」



25歲的杜國榆職業生涯曾先後征戰美國、西班牙第4級聯賽、芬超、阿爾巴尼亞超聯，今季才首次參戰港超聯。「第一次職業身分返香港踢，一向有留意港超聯，可以返自己屋企喺香港踢球，非常之興奮。」

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杜國榆表示盼以外流經驗幫助深水埗年輕球員成長。（葉詩敏攝）

他認為在地區球隊踢球甚有意義，「深水埗的長期計劃吸引到我，地區球隊不只是代表香港，亦是代表深水埗區，同迪Sir（潘文迪）、高Sir（高俊基）傾，他們的發展計劃不是一年，而是3、4年，做主力來說對球員是吸引的。」

杜國榆在歐洲踢球經驗豐富，他坦言希望能與深水埗的年輕球員一起成長，「我25歲了，不再是𡃁仔，一定要帶返年輕球員。」他續說：「歐洲學識點做一個職業球員，每一日一定要非常勤力，做到最好的自己，一年踢得不好，下年一定沒班落，歐洲非常多出色球員，自己沒有這種壓力的話，不做好自己便會沒機會，想讓年輕球員學習這種心態。」

杜國榆透露被總監高俊基（左）與教練潘文迪的球隊發展計劃吸引。（葉詩敏攝）

他感謝球迷對他的支持，每每在歐洲找到新球會落班時，都收到球迷的訊息祝賀，「多謝球迷，可惜有不少原因，有些人以為我在外國失敗，我想回來香港證明給球迷看，我還有能力。看看有沒有機會再外流，但現在一定100%專注在深水埗。」

Remi對新賽季非常期待，他亦用「Hungry」（渴求）來形容這支球隊，「好多球員未踢過港超但好想踢，非常之主動，他們好想做好自己，證明自己以前沒機會，但其實是有能力。這也很推動到我。」

問到今季目標，Remi坦言不想太早定下目標，「一定要一場一場應付港超聯。」

杜國榆認為職業球員需每一天都交出最好的自己。（葉詩敏攝）

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