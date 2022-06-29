港超聯賽會計劃曝光　傑志理文供種子基金試驗3年　建議均分票房

多年前足總的鳳凰計劃已建議港超成立獨立賽會，惟多年來「只聞樓梯響」。港超球隊今日邀傳媒茶聚，公布7支球會達成共識，有意設立「港超聯賽會」，助各球會開源節流。



席上傑志、理文、冠忠南區、標準流浪、晉峰、港會跟足總都有派代表現身，而東方雖未派人出席，仍「原則及方向上支持」；據了解，香港U23需待新政府上場後、視乎新政策再作打算，和富大埔跟深水埗，則會再足總確認兩隊升班後才參與討論。

6間港超球會跟足總的代表跟傳媒茶聚。（袁志浩攝）

南區主席陳文俊透露，計劃只是將現設的「港超座談會」改良成「港超聯賽會」，並非獨立於足總的新機構，「不會成立新公司或帳戶，沒改變現有制度，一切仍在足總名下處理，像是足總多設一個部門。」

新港超賽會將有3年「試驗期」，每年由傑志跟理文承諾提供合共300萬的種子基金，用作各種「起動費用」，惟眾球會皆期望，3年後賽會能自負盈虧，並於屆時探討是否獨立運作。

港超球會傑志跟理文，將負責籌募每年300萬的種子基金。（資料圖片）

球會提出數項建議開源節流，包括將現有聯賽總獎金120萬提升至180萬，意味冠軍球隊獎金由48萬增至72萬；足總盃則增設40萬總獎金。

眾球會在新聞稿中也透露，港超料在未來兩季不設升降，預計在2024/25年球季增至12隊，而為增加比賽刺激性，將「象徵式懲罰」榜尾球隊不能獲得任何獎金。

另外，球隊提倡若場地及賽制容許，希望重推「雙料娛樂」；所有門票收益亦會共享，季尾由10支球隊均分總收入。

南區主席陳文俊指希望為球會開源節流，吸引更多投資者。（資料圖片／袁志浩攝）

至於「節流」方面，球會建議每隊每場只需支付5000元場地費，及所需裁判費等，其餘費用會由新賽會「包底」；新賽會同時將負擔轉播費，料可為規模較小的球會節省約數十萬支出。

出席球會期望踏出第一步，為香港足球帶來新景象——走出每年隊數不夠的惡性循環，提升港超品牌的形象，吸引機構贊助，走向產業化，助港足穩定、健康地發展，「希望能得到足總支持。」

傑志會長伍健希望全個港超聯賽能一起向前。（資料圖片／袁志浩攝）

據悉，前季港超門票總收入約為500萬，傑志等大球會佔多數，新建議無疑減少球會收入。

然而傑志會長伍健表示，想藉此為港甲球隊提供力爭上游的動力，也能減低港超球會自降的機會，強調球會的付出不足掛齒，「互相扶持，收入較多的球會也想表達善意。因為無論球隊有多強，也不能自己踢聯賽，整個聯賽一起發展才是重點。」