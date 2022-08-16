香港桌球大師賽｜奧蘇利雲心繫香江　年初起帶傷上陣需時復元

香港桌球大師賽訂於本年10月再次舉行。五年前賽事星光熠熠，對球手的吸引力可見一斑，例如奧蘇利雲。

「火箭」在5年前於香港得亞軍，承諾會崔護重來。他近日在歐洲休戰，自曝原因，同樣跟香港有關。



奧蘇利雲前天在卡迪夫為Eurosport英國沙地電單車格蘭披治賽擔任特別嘉賓。賽前他與主持對談，透露正在養傷。他稱手臂自去年一直受傷，無奈放棄上周四（11日）舉行的歐洲桌球大師賽，「近兩個月情况愈來愈差，真的要休息」。

奧蘇利雲在5年前香港大師賽得亞軍。（資料相片／林若勤攝）

奧蘇利雲坦言希望藉着時間，治療傷患，趕及在10月初重臨香江。「希望有好轉，我想這是時間問題吧。我想參加好些大賽，10月初就有香港賽，唯有寄望逐漸好轉。」

奧蘇在本年5月第七度成為世界冠軍，原來當時正受傷患困擾。（Getty Images）

根據賽期表，香港大師賽在10月6日舉行，而9月底至10月初分別舉行混雙世界賽及英國公開賽。奧蘇在混雙世界賽將與12屆女子世界冠軍伊雲絲（Reanne Evans）搭檔，香港「四眼Cue后」吳安儀則會夥拍特林普（Judd Trump）。奧蘇在2017年香港大師賽決賽不敵羅拔臣而得亞軍。