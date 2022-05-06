桌球｜香港8月或辦國際賽　傅家俊IG發文緬懷盛事：今夏似會再辦

香港桌總正籌備今年8年再辦國際大賽，同時傅家俊在社交媒體回味2017年的香港大師賽，並指希望在今夏再次舉辦。



香港桌球總會在今年4月曾就一項「國際桌球賽事」招標，初步定於8月3至7日在香港的伊利莎白體育館舉行，桌總主席羅永聰早前則稱，世界桌球總會歡迎香港舉辦比賽，桌總則正就防疫限制等與政府商討，同時希望透過盛事，協助推動桌球能成為2026年名古屋亞運比賽項目。

2017年香港大師賽比賽場面：

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早前在世界錦標賽復出的香港桌球手傅家俊，今日（6日）在社交媒體分享2017年香港大師賽的照片，並寫道：「上一次在香港舉辦的大賽，留下了很多美好回憶。看來今個夏天能再舉辦一個大賽！希望能成事吧！」帖文獲得羅拔臣（Neil Robertson）轉推，道：「那時所有參賽球員度過了美好的時光，場地（新伊館）真的很出色！我們的每一杆都獲場內3000名觀眾都熱烈打氣，氣氛非常好！」

2017年香港曾在新伊館舉辦香港大師賽，除了本地球手傅家俊和吳安儀，更有奧蘇利雲、特林普、希堅斯、梅菲、羅拔臣等名將參賽，若然能再舉辦，將是疫情以來香港其中一項最大型的體育盛事。