英超熱話｜曼聯般奴費南迪斯出盡風頭　雙紅會最佳男主角非佢莫屬

曼聯英超主場以2：1擊敗利物浦，查祖辛祖及拉舒福特入波，利辛度馬天尼斯及杜維爾馬拉西亞表現也獲好評，但論搶鏡程度，不得不說般奴費南迪斯才是今場的最佳男主角！他今場有四大精彩時刻，都值得球迷用慢鏡細味。



曼聯今場收起哈利馬古尼，由般奴費南迪斯擔任隊長。（Getty Images）

精彩鏡頭1：仙人指路

曼聯在16分鐘由查頓辛祖開紀錄，這位英格蘭中場接應艾蘭加的助攻，在禁區內冷靜地避開占士米拿的飛鏟，望清華基爾雲迪積克及艾利臣比加的位置，射入龍門。當辛祖射門時，般奴費南迪斯就在他身前不遠，有趣的是，般奴舉起左手，指向龍門的空位，而辛祖亦「聽話」地跟住般奴指示的方向射門。

精彩鏡頭2：勁射自己龍

完半場前，利物浦死球攻勢，占士米拿頂贏傳至門前，回防的般奴費南迪斯彷如接應的前鋒一樣，一腳抽向自己龍門。幸好，利辛度馬天尼斯站在門線上，剛好擋出了般奴這腳如勁射般的解圍，否則應該掛網而入。

精彩鏡頭3：零接觸插水

74分鐘，般奴費南迪斯想博犯規，他與利物浦左閘安德魯羅拔臣爭波，快一步篤走皮球，之後羅拔臣腳到，他就順勢倒下。不過，慢鏡所見，羅拔臣沒有絆倒他，他就跌倒在地上，故因插水被球證罰黃牌。

曼聯中場般奴費南迪斯想博利物浦左閘羅拔臣犯規，最後被指插水領黃牌。（Getty Images）

精彩鏡頭4：抱波捉迷藏

穆罕默德沙拿在81分鐘建功，為利物浦追近至1：2，沙拿當然盡快衝入龍門，打算拾起皮球去中圈開波，但般奴費南迪斯快他一點，搶先抱走皮球，再避開沙拿。般奴抱住皮球不放，好像跟沙拿玩捉迷藏一樣，之後羅拔圖法明奴加入戰團，般奴手滑，皮球落腳，一輪爭奪後，皮球滾入網中。般奴掩臉，想向球證示意被打到，但球證都不太理會他。沙拿拾起球後趕住開波，般奴成功拖了約半分鐘時間。