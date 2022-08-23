曼聯「跑」贏利物浦　跑動距離竟有大進步　坦赫克一招懲罰起作用

曼聯在英超主場以2：1擊敗利物浦，曼聯靠什麼擺脫兩連敗的困境？最主要原因不是個別球員的發揮，而是整隊曼聯跑起來。相比上仗慘負賓福特，曼聯今場跑動距離多了18公里，比出名跑得多的利物浦還要多3公里，看來主帥坦赫格上周的罰跑起到作用！



曼聯主場以2：1擊敗利物浦。（Getty Images）

曼聯上輪作客以0：4大敗於賓福特腳下，該場比賽曼聯全隊跑動距離只有95.6公里，比賓福特的109.4公里少13.8公里。英國傳媒報道，曼聯領隊坦赫格當時下令，翌日加操，全隊齊跑13.8公里，帶懲罰的意味。

這課罰跑似乎馬上起到作用，在這場對利物浦的英超中，曼聯跑得比利物浦更瘋狂。曼聯今場的跑動距離大增至113.78公里，比上場對賓福特多18.18公里，由平均每人跑8公里多突然加到10公里多。

曼聯中場般奴費南迪斯今場的跑動尤其積極，經常在前場壓逼利物浦球員。（Getty Images）

在高普帶領下，利物浦向來是英超其中一隊最跑得的球隊，但今場也跑不過曼聯，利物浦的跑動距離為110.6公里。英格蘭名將瑟頓亦在社交網站留言感嘆：「曼聯將利物浦踢到變曼聯那樣。」此外，曼聯今場衝刺跑的次數有155次，亦比利物浦的104次多。

或者經過上周教訓，曼聯球員知道若果跑不過對手，翌日就要加操被罰跑回差距，倒不如在比賽中努力跑多過對手！

曼聯主帥坦赫格上周加操罰跑似乎起到作用。（Getty Images）

曼聯的入球功臣查頓辛祖說：「很高興可以贏到3分，我們在過去一周下了很大苦工，都在今場比賽中展現出來，但現在要努力保持勢頭，每周踢出這樣的表現。在季前集訓，我們都知道會很高強度（坦赫格的足球）。作為球員，我很喜歡這種風格。我們都很年輕，充滿活力，所以可以踢出這種表現。上周的輸波對我們很大打擊，但我們振作起來。」