英超雙紅會︱利物浦領隊高普：我們理應可贏曼聯　開季脫腳得2分

英超雙紅會曼聯主場2：1贏波，全場佔盡上風，可謂技術性擊倒利物浦。賽後利物浦領隊高普卻聲言，這場比賽他們理應可以獲勝。



英超雙紅會曼聯2：1勝出，利物浦領隊高普賽後一臉不是味兒。（Getty Images）

高普：其實我們有得贏

上季利物浦在英超聯賽分別以5：0和4：0大勝曼聯，不料今季遭遇滑鐵盧，作客1：2敗陣。高普賽後稱，「我對賽果感到很失望，我有留意我們現時處境，但情況就是如此。」紅軍開季兩仗打和後，作客負曼聯，3戰2和1負僅得2分，跌至聯賽榜第16位。曼聯贏波後以3分由第19位跳升至第14位，超越了利物浦。

他分析，「這是一場很清楚曼聯會做什麼的比賽，他們開始時比我們踢得主動，比賽完全是曼聯想要踢出來的風格，你可以說是我們的失誤。」高普辯稱，「直到最後一次傳球或最後一個決定，我們踢出本身風格，很多時在對手禁區內。即使有點遲，我們攻入一球，那是我們應得的。如果我們踢得稍微好一點，今晚其實可以贏得比賽。」

對於利物浦在3輪比賽後仍未獲勝，位處聯賽榜下游，高普直認「看着它實在不是件美好的事」，並說出球隊目前的最大難處——傷兵問題。「這個星期並不容易，我們只有15個一隊外場球員能夠操練，明顯不是好事。今場比賽我喜歡這個陣容，球隊也踢出一些好表現，當然不足以贏得比賽，但我知道假如能夠射入扳平一球，並不是一件會令全世界感到驚訝的事。」

高普稱：「曼聯在比賽早段的確比我們入局快，但那維持不了太長時間，情況令我有點期望，並理應賽和。」