英超雙紅會｜坦赫格領曼聯開齋興奮到爆粗　踢出態度比戰術更重要

曼聯在英超主場以2：1擊敗利物浦，領隊坦赫格在現場接受《天空體育》訪問時，不慎興奮到爆粗，在鏡頭前道歉。坦赫格十分滿意曼聯今場踢出來的態度，做到團隊合作，他認為這場勝利只是一切的開始，需要保持謙遜。



坦赫格終於帶領曼聯在英超開齋，擊敗利物浦。（Getty Images）

「我想要不同的處理，不同的態度，他們能夠在場上展現，我感到滿意。」坦赫格說。

「現在只是開始，我們要保持謙遜。如果我們能夠多點冷靜，是可以踢得好得多，多點去傳球，之後我們就能製造更大的威脅，但首先第一件事，我們要像團隊一樣踢波，跟住就會見到效果，例如今場。不過，如果你想控制比賽，就要更好地用波。」曼聯下場聯賽會對修咸頓。

Erik ten Hag is so happy with Man United's first win he swears during his post-match interview 🤣😭 pic.twitter.com/eECpBMzGOL — Football Daily (@footballdaily) August 22, 2022

在現場受訪時，坦赫格不小心在直播中爆粗：「我們能夠歸功戰術，但說到底還是態度。明顯地，我們將（正確的）態度帶到場上，那是溝通、戰鬥的精神，尤其是團隊合作，你們看得到他們是做得到的，因為他們能夠踢X到足球（They can fxxxxxxx play football）。」

C朗今場被列為後備。（Getty Images）

坦赫格今場將C朗拿度及哈利馬古尼放在後備，他解釋：「我一定要下決定，我有一套陣容，我們一季有50至60場比賽，每一場比賽，我們都會選擇正選排陣。我不需要特別提及馬古尼和C朗，兩人都是優秀的球員，在目前及未來都會有角色。」