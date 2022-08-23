英超雙紅會︱曼聯完勝利物浦　坦赫格大膽棄C朗馬古尼KO高普

英超雙紅會曼聯主場2：1擊敗利物浦，賽前英超開季兩連敗的紅魔鬼踢出亮眼一戰，全場在各方面表現都在客軍之上。鑒於上季兩循環曼聯分別以0：5和0：4大敗予利物浦，這樣的戰情和賽果均令人有點意外。

為何實力應尚有一定差距的兩軍，今仗發揮竟有天壤之別？關鍵在於坦赫格用人上的膽識，以及高普在排陣上的保守。



坦赫格大膽信任一班年輕人，成功領曼聯挫高普麾下的利物浦。（Getty Images）

曼聯完勝利物浦關鍵：

1. 坦赫格夠膽棄C朗、馬古尼

曼聯隊長馬古尼狀態持續低沉，將他放在後備的決定不太意外，然而C朗拿度不止是曼聯上季神射手，他亦幾乎包辦紅魔鬼近仗的所有入球，因此先列後備仍是個大膽一著。賽前受訪時被問到C朗，坦赫格說得清晰：「朗拿度？我們知道利物浦是支好球隊，必須給予他們壓力，要這樣做便需要能量，這是我以拉舒福特、辛祖和艾蘭卡踢正選的原因。」

他對一班年輕人的信任帶來回報，曼聯前場眾將不斷以速度突破，令踢高位防守的利物浦屢次暴露漏洞，陷入捱打狀態。坦赫格押注在年輕人身上，踢出一場精彩「閃電戰」全取3分，總算在開季兩連敗後挽回一點面子。

他不僅將C朗列後備，中堅方面亦收起馬古尼，由華拉尼夥拍新加盟的利辛度馬天尼斯，另一新兵、左閘馬拉西亞取代梳爾加盟後首任正選。這條後防線今仗速度和紀律兼備，曾護空門的馬天尼斯尤其出色，馬拉西亞令沙拿大部分時間很靜，是贏波無名英雄，曼聯防線全場緊密高效，沒有多少空位給利物浦發揮。

2. 沒有C朗，般奴立即復甦

曼聯陣中有個相當尷尬的問題，甫加盟即踢出身價的中場般奴費南迪斯，自從C朗上季加盟後，便一直踢不回前季狀態，情況一如葡萄牙國家隊那樣——只要C朗在陣，般奴便經常「失蹤」或在水準以下。

這並非純粹感覺，C朗加盟前，般奴為曼聯上陣的54場比賽，攻入29球、助攻19次，即是每95分鐘便有入球或助攻；C朗加盟後，般奴35場比賽只入7球、助攻6次，每隔233分鐘才有入球或助攻，分別可謂相當大。

今仗C朗列後備之下，般奴全場十分活躍，就算博犯規和向球證投訴次數多得有點煩人，表現依然可圈可點。難以解釋C朗在陣與否為何對般奴發揮影響如此大，總之今仗般奴就是再次在「老大哥」不在正選下有好表現。

C朗不在正選，般奴踢出好表現。數據顯示C朗加盟後他的表現明顯下滑。（直播截圖）

3. 高普用人過度保守

嚴格來說，利物浦最大問題可能是傷兵太多吧？中場方面特別嚴重，堤亞高艾簡達拿、居迪斯鍾斯、阿歷士張伯倫全部受傷，原本已經傷癒有望今仗復出的拿比基達，賽前不知何故又受傷了。於是乎，選擇只剩下正副隊長軒達臣、占士米拿，法賓奴和小將艾利洛、卡華奴。

坦赫格一心來一場「速度戰」全選年輕人，相對而言，高普卻一心求穩，永恆不變的4-3-3陣式之中，中場3人竟再次派出米拿+艾利洛的「老嫩配」再加上軒達臣。上場對富咸已經證明「老嫩配」+法賓奴的組合不行，連一向穩健的法賓奴也踢得疲於奔命，偏偏硬頸的高普硬是要再來一次，效果再次未如理想。

米拿巔峰已過，近季已淪替補，上季英超僅上陣835分鐘，他已有點跟不上英超比賽節奏，不時進退失據。艾利洛潛質雖好，始終在判斷和控制節奏方面未夠火候，身邊帶着這兩枚計時炸彈，無論是法賓奴或軒達臣也感吃力。今場軒達臣、米拿、艾利洛的組合令紅軍在中場長處下風，所失的第一球米拿防守時被辛祖作勢起腳騙過倒在地上，讓對方輕鬆射入，第二球更是軒達臣搶截時大意將皮球撞予對手，由拉舒福特射成2：0。

利物浦失第二球後，高普未幾即調出軒達臣，由法賓奴入替，紅軍隨即搶回不少攻勢，加上卡華奴後備上陣，由沙拿追回一球。傷兵太多之下，紅軍中場選擇很有限，就算如此，高普選擇的米拿+艾利洛＋軒達臣／法賓奴三中場還是值得商榷。為何不用軒達臣+法賓奴，然後再加另外一人？米拿是有名的「可靠先生」，但他已經36歲，而且水準已滑落至不適合連續出任正選。事實上，軒達臣亦已經32歲，與其保守用老將，絕境之下為何不用年輕人放手一博？

4. 利物浦高位防守問題

利物浦習慣將防線壓前，在高位防守，好處是以攻代守，兩個翼衛往往是組織攻勢起點，領軍進行高速突擊。高普在每場比賽戰術分別不大，都是踢好自己的足球風格求勝，近季不少球隊針對部署泊大巴，不時令利物浦陷苦戰。愈來愈多球隊懂得以高速反擊攻破紅軍高位防守，礙於利物浦球員的質素，成功的例子不算多，惟已足夠為曼聯引路。

曼聯球員本身質素相當高，只是未能全面發揮出來，今仗坦赫格一心求快，正好一再撕破利物浦的高位防線。最終比數只是1：2，曼聯優勢較賽果反映出來更大。失第一球，中堅雲迪積克「眼神防守」責任雖大，但右閘阿歷山大阿諾特直頭人影不見。今仗阿歷山大阿諾特在防守端多次失位，進攻方面亦交不出慣常好表現，左閘羅拔臣似乎不在最高水準。整條防線只有中堅祖高美斯不是近期正選，各將之中只有門將艾利臣表現還算正常，其餘4人均是水準以下。

雲迪積克「眼神防守」被米拿追住鬧：