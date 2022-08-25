文迪強姦案｜醉娃離開前被攔路　文迪無視拒絕理由：好細，唔使驚

曼城快翼、法國國腳班捷文文迪（Benjamin Mendy）涉嫌強姦多名女子續審，繼續播出事主與警方的錄影會面。

最新一名事主指控文迪在其郊外大宅的私人影院內強姦她，憶述多番拒絕性交，文迪卻一概無視，如像「對住埲牆講嘢」 。辯方質疑事主事發當天曾與文迪跳舞，狀甚親䁥，又曾於事發後兩天再訪事發地點。。



文迪（28歲）的審訊展開一星期，由控方傳召事主，陳述控方案情。昨日（24）出庭的事主在去年7月於文迪位於曼徹斯特近郊的大宅中，被文迪強姦。她沒有主動報案，而是警方接觸她之後才說出事件。

曼城快翼文迪強姦案，繼續審訊。（Getty Images）

錄影會面中，事主說事發當天，她應邀到一個派對飲酒作樂，準備離開之際與文迪交談和接吻，接着帶到宅內私人影院獨處。文迪得寸進尺，借故拉下她的內衣，她隨即反對，與文迪爭論起來。

事主稱當時坐在豆袋梳化，文迪站在面前，手摸褲襠。她見勢色不對，立即表明「我唔想做，我都唔識你」，又說出多個原因。但文迪一一反駁，例如事主說「怕痛」，文迪卻答道「好細，唔使驚」。

她稱「我感覺講乜都無用，佢乜都聽唔到。我好似同埲牆講嘢咁」，而當時她又不認識屋內其他參與派對的人，感到孤立無援，難逃一劫，「最後我放棄咗，根本乜都做唔到，廿秒之後就完咗。我理解唔到發生乜事。」事主表示事後相當害怕，因為擔心這是「一對一」事情，變成「口同鼻拗」，又憂慮文迪有權有勢，未有主動報警。

文迪被指強姦派對中相識的女子，並強行性交。（美聯社）

播放錄影後，庭上播出一些夜店閉路電視錄影，顯示事發當晚，事主曾與文迪跳舞，又攬着文迪的頸部交談。代表文迪的御用大律師盤問時指，事主跟文迪接觸，肉體上感到舒暢（physically comfortable）。她反對這說法：「我唔會佢令我肉體舒暢，我只係處理唔到發生咗乜事。我當時好醉，跟其他人一樣，好似無事發生咁。」辯方又指事主兩天後應另一男子邀請，再訪文迪大宅，質疑事主若遭侵襲，不會想再次造訪，事主則稱「唔會一個人去」。

同案被告沙哈。（美聯社）

28歲的文迪共涉8項強姦、企圖強姦及非禮各一罪，同案41歲被告沙哈（Louis Saha Matturie）亦涉多項罪行，二人對本案22條控罪一概否認。審訊仍然繼續。

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