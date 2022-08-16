英超｜文迪山旮旯大宅有入無出　「恐懼房」帶來恐懼囚女強姦

撰文：何偉畧
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法國國腳及曼城後衛班捷文文迪涉嫌強姦多名女子，審訊今天（16日）宣讀控方案情。文迪涉嫌罪行全部發生於其郊外豪宅，地點「山旮旯」，變成他的酒池肉林。
控方指文迪一再以開派對為機會，藉同謀沙哈帶來妙齡女子而性侵，更形容文迪大宅內有「恐懼房間」，讓受害人感覺無法逃出房間，並遭侵犯。

文迪到法院受審。（美聯社）

特製門鎖應付爆竊　變成真正恐懼室

案中兩名事主分別在宅內的主人房和辦公室，遭文迪強姦，而且都是「反鎖的房間」。庭上播放警方調查的片段示範如何開門，顯示房門不能從外面打開，只有辦法從房內開門。

控方指很多富豪擔心遭爆竊，遂安裝特製鎖，設置「恐懼房間」（panic room），一旦有事亦可入內避難。文迪卻「一物二用」，讓事主恐懼。控方向陪審團稱，就算在房內，如要開門都須知道開鎖方法，「證人供稱她們在房內，感覺自己被反鎖」。

同案被告沙哈，被指為文迪牽線，找尋獵物。（Getty Images）

曼市名將聚居地　附近環境幽靜

控方在開案陳辭中簡述各事主被侵犯的經過，有人聲稱前往開池邊派對，最年少的僅17歲，時間橫跨2018年10月至去年8月。有關文迪的10項控罪，都發生在其豪宅，地點位於曼市以南小鎮馬格斯菲特（Macclesfield）附近。

豪宅所在地有圍欄保護，只有一條沒有街燈的小路通往最近村鎮，步行路程達15分鐘。不少效力曼城或曼聯的足球員，都曾居於此處，例如朗尼、泰維斯、巴洛迪利等。

控方指文迪在大宅內收起各事主手機，原因之一是為免有人「亂po相」，以免驚動哥帥。（Getty Images）

事主入宅後交出電話　斷絕外界方便下手

控方指受害人形容該處猶如與世隔絕，而且部分人稱到達大宅後，都要交出手機，既斷絕她們與外界聯絡，也避免領隊哥迪奧拿「詐型」，「我想文迪不希望哥迪奧拿在Instagram看見他深夜與一堆女孩一起」。

控方強調每個人都有權拒絕性交，「這是基本選擇權與尊嚴，你不會因為去酒吧，精心打扮去夜場，或造訪足球員的家，而失去這些權利」。控方強調審訊期間，陪審團將不斷從證人口中聽見這些詞語：脆弱、驚恐、孤立。

恐懼房間（Panic room）是什麼？

 安裝特製鎖具，讓房間只能從房內開門。遇上爆竊等突發事件，房內人可以隔絕入侵者，從而換取空間，嘗試求助。

班捷文文迪控罪詳情？

8項強姦、1項企圖強姦、1項非禮，控罪從2018年10月至2021年8月，涉及7名事主，年齡最少僅17歲。

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