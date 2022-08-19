文迪強姦案｜女事主裸體為求脫險無果　多番拒絕仍難逃被施暴

被控多項強姦罪的曼城後衛班捷文文迪，案件日前開審，控方呈上另一名受害者的案情。

文迪同樣在酒吧認識女事主，這名法國國腳邀請事主與另外兩名朋友到家中作客。文迪其後搶去這名女事主的電話，女事主希望取回電話，文迪則脅迫對方除去身上衣服，其後更施下淫爪。



控方在庭上播放女事主與警方的錄影。案發在2020年10月，班捷文文迪（Benjamin Mendy）與友人在柴郡一間酒吧，認識女事主與另外兩名朋友，文迪更特意請女士們飲酒。當酒吧關閉後，文迪邀請女事主與友人到他的寓所。

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班捷文文迪的強姦案繼續審訊。（美聯社）

文迪搶電話 事主表明不願發生關係

當時20歲的女事主抵達文迪的寓所後，如常地滑手機，文迪突然搶去她手中的電話，稱她不可在文迪屋內拍照，其後文迪一邊步向房間，一邊繼續瀏覽女事主電話內的私密照片，女事主一路緊隨其後，希望對方交還電話。

女事主與文迪走進特製房間後，心知不妙，向對方表明：「聽着，我只想取回電話，我不清楚你在想什麼，但我不會與你發生關係。」文迪指房間已被鎖上了，表示對方不能就此離開。

文迪向女事主表示：「大門已經鎖上。」（資料圖片／Getty Images）

事主以為脫衣為求脫險

文迪向女事主承諾：「你除衫啦，我只係想睇吓你，我應承你。」女事主向警方透露，當時她沒有選擇，只好兩害取其輕，所以就脫去身上的衣物，哀求文迪讓她離去。文迪沒有聽從對方的話，更得寸進尺，把女事主推倒在床上，再向她施暴，約20分鐘內強暴她3次。

文迪稱女事主不用怕羞，對方奮力反抗，再三強調不希望與文迪發生關係，但文迪充耳不聞，更叫女事主不用擔心，因為他曾與萬個女人發生關係，並稱若果女事主保守秘密的話，她就可以每晚來到文迪的寓所。

班捷文文迪稱曾與1萬名女性發生關係。（資料圖片／Getty Images）

女事主事後稱，被強暴的20分鐘是人生最長的一段時間，而她多次拒絕文迪，但他沒有理會，令女事主活在痛苦中。當她被文迪強暴後，她與同事及家人講述這經歷，3星期交由警方及性侵犯轉介中心處理。

文迪翌日向女事主問了一堆問題，而同案另一被告沙哈（Louis Saha Matturie）亦向她說：「你無事嗎？我可以致電給你討論嗎？」女事主把紀錄截圖再封鎖兩人。

28歲的文迪共涉8項強姦、企圖強姦及非禮各一罪，同案41歲被告沙哈（Louis Saha Matturie）亦涉多項罪行，二人對本案22條控罪一概否認。

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英超第3輪直播賽程。（01美術製圖）

班捷文文迪強案報道：